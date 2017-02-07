Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece Trump'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşecek.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin bu gece saat 00.05'te yapılmasının planlandığı belirtildi. Beyaz Saray tarafından da Erdoğan ve Trump'ın telefonda yapacağı görüşmenin programda yer aldığı kaydedildi.
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