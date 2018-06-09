Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş çırak işi değil ustalık ister

Erdoğan, hayatının son 16 yılını böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük reformlarına öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adım atmaya hazırlanıyorsa bunda Ankara'nın çok büyük bir katkısı var." dedi.

Erdoğan, alandaki vatandaşlardan 24 Haziran'da güçlü Meclis, hükümet ve Türkiye için cumhurbaşkanlığında kendisini, Mecliste ise AK Parti'yi desteklemeleri için söz istedi.

Miting alanını dolduranlara "Cumhur İttifakı'na evet mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, alandakilerin "Evet" karşılığı üzerine, "Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitnecilere asla fırsat vermeyin. Zira biz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bilkent Şehir Hastanesi birkaç ayda tamamlanacak"

Sağlıkta 32'si hastaneden oluşan 137 sağlık tesisini Ankara'ya kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, yatırım bedeli 5 milyar 110 milyon lira olan 14 sağlık tesisinin inşasının da devam ettiğini bildirdi.

Şehir hastanelerinin Ankara'ya sağlıkta sınıf atlatacağını belirten Erdoğan, toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir Hastanelerinin yapımının devam ettiğini anlattı.

Bilkent Şehir Hastanesinin açılışını, yetişmediği için bugün yapamadıklarını belirten Erdoğan, birkaç ay içinde yapım çalışmalarının biteceğini açıkladı.

Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesini ise önümüzdeki yıl hizmete sunacaklarını bildirdi.

Ankara'da 95 bin konut projesi

Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, "2002 yılına kadar Ankara'da 466 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 yılda 534 kilometre daha bölünmüş yol ekleyerek toplamda bin kilometreye ulaştırdık. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor. 3 yıla kadar o da tamamlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projemiz için önümüzdeki yıl adımlar adımları atıyoruz. 2020 yılına kadar da tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-Sivrihisar otoyolu projemiz ise 2023 yılında hizmete girecek." diye konuştu.

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenle tanıştırdıklarını aktaran Erdoğan, diğer yatırımları şöyle sıraladı:

"Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'la birleştirdik. Yapımı devam eden yeni hızlı tren hatlarıyla, Ankara'yı ülkemizin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle de birleştireceğiz. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren projemizin yapımı sürüyor. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak yüksek hızlı tren hattını 2019 yılı Eylül ayında, Uşak-Manisa-İzmir hattını ise 2020 yılında hizmete açıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattını da önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Böylece ülkemizin dört bir yanına demir ağlarla bağlanan Ankara, hızlı tren hatları kalbi olacak."

Erdoğan, Ankara'ya yüksek hızlı tren garını da kazandırdıklarını hatırlattı.

Başkentray, Kızılay, Çayyolu, Batıkent, Sincan, Tandoğan, Keçiören metrolarını yaptıklarına işaret eden Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay metro uzantısının yapımını başlattıklarını, 3 yıla kadar bunun tamamlanacağını belirtti.

Keçiören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hattının projesinin tamamlandığını, yatırım programına alınacağını bildiren Erdoğan, Kuyubaşı-Gar-Kızılay hattında güzergah çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Tesisin ihalesi yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayisinde Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceklerini vurgulayarak, "Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor." dedi.

Ankara'ya kurulan 4 yeni organize sanayi bölgesiyle, organize sanayi bölgesi sayısını 12'ye ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, Başkentte 82 Ar-Ge merkezi, 20 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

Başkente uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini kazandırdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık kendi uydusunu yaptığını anımsattı.

Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum

Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Ne stadyumu ya, bunların hepsini ben yıkarım.' diyor. Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadı da Ankara'ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla, 6 bin araçlık otoparkıyla, yeşil alanlarıyla bu stat, Başkente yakışır bir eser olacaktır." diye konuştu.

Ankaragücü futbol takımına başarılar dileyen Erdoğan, yeni stadın Ankaragücü'nün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasını temenni etti.

Erdoğan, amatör spor kulüpleri için de Anıttepe'de, Gazi Mahallesi'nde, Mamak'ta ve tenis kulübü içinde yeni tesisler inşa ettiklerini açıkladı.

Ankara'ya fuar alanı

Erdoğan, "Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak." dedi.

Ankara'ya millet bahçesi kazandıracaklarını bildiren Erdoğan, "Millet bahçesinin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Kapalı Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binasını, Adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak, Melike Hatun Camiine ve oradan Ulus'taki Heykele kadar uzanacak." bilgisini paylaştı.

Dev bir alanda millet bahçesinin oluşturulacağını dile getiren Erdoğan, "Artık yeşil Ankara olacak inşallah. Bu alan içinde kullanılacak tesisler kalacak. Gereksiz olanlar ortadan kaldırılacak. Millet bahçemiz, içinde stadından konser salonuna, kapalı spor salonundan camisine kadar çok önemli yapıları da olan gerçekten çok büyük ve orijinal bir eser olacak. İngiliz'in 200 bin metrekareden oluşan Hyde Park'ı varsa bizim de burada devasa millet bahçemiz olacak." şeklinde konuştu.

Bu alanın Konya Yolu ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki 750 dönümlük kısmının müzeler bölgesi olacağını belirten Erdoğan, "Ankara müze fakiri. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu, Roma, Mezopotamya dönemi ve daha eski Anadolu kültürü burada sergilenecek. Bunun için Kazım Karabekir Caddesi'nin yer altına alınması gerekiyor. Bunu yapacağız."

Ankara'ya yapılacak millet bahçesinin ikinci kısmının spor bölgesi olacağını anlatan Erdoğan, yeni yapılacak stat, mevcut kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin yeşil alanlarla birleştirilip tüm Ankara'nın hizmetinde olacağını söyledi.

Erdoğan, spor tesisleriyle Gençlik Parkı arasındaki ağaçlı yolun, bu iki bölümün geçiş noktası olacağını bildirdi.

'Bu iş çırak işi değil, ustalık ister'

Ankara'ya yapılacak millet bahçesi kapsamında Opera Binası'na kadar olan bölgeye gölet yapılacağını ve buranın yeşillendirileceğini belirten Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nin önündeki meydanın daha da genişletilerek Gençlik Parkı'yla bütünleştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heykelin 1. ve 2. Meclis binalarının içinde olduğu Cumhuriyet Dönemi'nin anıt binaları da millet bahçemizin bir başka önemli bölümünü oluşturacak. Ama bunlardan Muharrem anlamaz. Onların işi değil, bu bizim işimiz. Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum." diye konuştu.

'Bu apoletleri millet taktı'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine değinen Erdoğan, "Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın sen sökeceksin? Bu apoletleri millet taktı. Bu ülke bir hukuk devletidir, bu ülkede yargı var. Benim için 'O nasıl herkesi cezaevine attıysa ben de aynısını yapacağım' diyor. Bir defa haddini bil. Tayyip Erdoğan Anayasa'nın amir hükümleri gereğince bu komutanların başkomutanıdır." diye konuştu.

Malatya'daki toplantının bir parti toplantısı değil, TESK'in bir iftar sofrası olduğunu, o iftar sofrasına da o ilin protokol mensuplarının tamamının geldiğini aktaran Erdoğan, "Komutan da 2. Ordu orada olduğu için o iftara gelmiştir ve orada ülkemizi, milletimizi memnun edecek bir ifadeye alkış tutmuştur. Niye rahatsız oluyorsun? Ama benim milletim size 24 Haziran'da zaten o beklediğiniz fırsatı da vermeyecek. Biri çıkıyor Külliye'yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar." dedi.