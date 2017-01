Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz

İstanbul’daki vahşi saldırıda terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza ederek ve birbirimizle daha fazla kenetlenerek bu kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdüren Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak konusunda kararlıdır." dedi.

İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 1, 2017

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 1, 2017

Milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza ederek ve birbirimizle daha fazla kenetlenerek bu kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 1, 2017