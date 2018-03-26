Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdat yetersiz kalırsa, gereğini biz yaparız

AB-Türkiye Zirvesi'ne katılacağı Bulgaristan'a seyahati öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar'a öyle çok fazla tahammülümüz yok. Bağdat yetersiz kalırsa gereğini biz yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biraz sonra beraberimizdeki bakan arkadaşlarımız ve bürokratlarımızla Varna'ya gideceğiz.



AB ile köklü ilişkilerimiz var. Hükümetimiz döneminde bu ilişkiler hiç olmadığı kadar ilerlemiştir. Zaman zaman gerilimin arttığı, tıkanıkların yaşandığı dönemleri de hep birlikte gördük.



Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan tam üyelik yolculuğumuzu sürdürdük. Niyetini, gayesini ve ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin hak ettiği yeri almasına engel olmasına asla izin vermeyeceğiz.

Avrupa Birliği mülteci anlaşmasıyla taahhüt ettiği görevleri hala yerine getirmiş değil. İki taraf arasındaki güvenin tekrar inşası için terörle mücadele konusunda Avrupalı dostlarımızın desteğini almamız çok önemli.

SİNCAR'A OPERASYON

Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi’nin Sincar’a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım. Bugün de Irak’tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye’ye gelecek. Temennimiz odur ki Irak Merkezi Yönetimi Sincar’da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta bir sıkıntı varsa burada ikili görüşmelerimizi yapalım. Gereğini de Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok. 60-70 km mesafede, bu kadar yakın olup terör örgütlerinin girip çıkmalarının olduğu bir bölge… Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek her türlü tacize karşı Türkiye gereğini her an yapacaktır.

ABD'YE MÜNBİÇ ÇAĞRISI

Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle bakacaksak, sayın Obama'nın dediği, buralarda bunlar duramaz. Bunlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir. Yeni yönetim benzer sözler verdiler. Biz dedik ki buralar ne PYD’nin ne YPG’nin. Buraların yüzde 90’ı oradaki arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir.

TRUMP'IN KENDİ İRADESİ DEĞİLDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Daha sonra Sayın Tillerson bize buraların güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır. Buralardan teröristleri çıkaralım. Biz çıkmayız buradayız gibi yaklaşımlar bana göre Sayın Trump’un kendi iradesi değildir diye düşünüyorum. Ben tabii Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabii ABD’nin bir teklifi olarak değerlendiriyorum. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Türkiye olarak biz buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Sahipleri kimlerse onlara teslim edelim, biz yardımcı olalım. ABD’nin, Rusya’nın, İran’ın üzerine düşen görev budur. Hep birlikte bunu yapmalıyız.