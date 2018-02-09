Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar daha ısınma turları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Irak ve gönül coğrafyasındaki diğer yerlerin, vatan topraklarından bir farkı olmadığını vurgulayarak, “Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz” dedi.

YILLARIMIZ HEBA OLDU

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “45. Muhtarlar Toplantısı”nda Türkiye’nin büyüdükçe önüne çıkan sorunların çapının da arttığını belirterek “Kimsenin Türkiye’de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendi başımıza yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk, bu şekilde altın kıymetinde yıllarımız heba oldu gitti” dedi.

İLANİHAYE SAKLAMAYIZ

Son 15 yılda bu kısır döngünün kırıldığını anlatan Erdoğan PKK, DEAŞ, FETÖ’nün saldırılarının yanı sıra Avrupa Birliği’nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına Türkiye’ye cephe aldığını hatırlattı. Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra Türkiye’de bulunan 135 bin Suriyeli mültecinin topraklarına döndüğünü vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “İşte şimdi de aynısını Afrin’de yapalım istedik. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok.”

Erdoğan Afrin Harekatı’na verilen Zeytin Dalı adının kaynağıyla ilgili “Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Zeytine yemin olsun, tine (incir) yemin olsun ki’ buyuruyor. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı, döşeli zengin bölge” diye konuştu. Erdoğan, “ezan sesi duyulan hiçbir yere yabancı bayrak asılmasın” diye mücadele ettiklerini belirtti. Erdoğan Türkiye’nin bölgede uyguladığı aktif politikadan rahatsız olanların artık gafleti geçip ihanet boyutlarına varan tavırlar sergilediğini söyledi. Erdoğan “Bunların içinde ülkemiz bir başka devletle savaşa girse safının karşı taraf olacağını söyleyeninden, ezanlarımızdan rahatsız olanına, hatta şehitlerimize hakaret edenine kadar ne ararsanız var. Bunları CHP’nin içinde görebilirsiniz” dedi.

YAZIKLAR OLSUN!

Türkiye’de “Bizim Afrin’de ne işimiz var” diyen “güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese” ‘yazıklar olsun’ diye tepki gösteren Erdoğan, ‘Elin oğlu boş durur mu’ diyerek yurtdışından gelen “Suriye’den bir an önce çıkın” seslerini hatırlattı. Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: “Bunu duyan da sanır ki Suriye’de her şey güllük gülistanlık, sadece Türkiye’nin varlığı işi bozuyor. Bunların mantığına göre PKK Suriye’de olabilir, DEAŞ Suriye’de olabilir. Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye’de olabilir. İsrail, canı istediği zaman Suriye’de operasyon yapabilir ama Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye’de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit ya?..Türkiye, bizzat kendi ağızlarıyla ikrar ettikleri şekilde, tamamı da ülkemize saldırmak için özel olarak eğitilip teçhiz edilmiş 30 bin kişilik terörist ordusunun kurulduğu Suriye’ye yönünü dahi dönemez ha. Hasbinallah. Yahu 13-14 yaşındaki çocukları eğitip, bunları savaş meydanına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya, işte bu konu da öyle bir şey.”

BURALARI UNUTMADIK

Erdoğan, Suriye, Irak ve gönül coğrafyasındaki diğer yerlerin, vatan topraklarından farkı olmadığını vurgulayarak, “Bizim için Suriye halkı önemli, Esad deği Suriye’de ve Irak’ta bu ülkelere ve halklarına karşı kurulan her tezgah Türkiye’ye karşı kurulmuş demektir. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Zaten öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

BUNLAR ISINMA TURLARI

Erdoğan şunları söyledi: Hiçbir engel Türkiye’nin, Türk milletinin iradesinden daha büyük değildir. Öyle mi? Madem ki bizi bu noktaya getirdiler. Öyleyse bundan sonrasını kendileri bilirler. ‘Terör örgütü DEAŞ’ dediler, ona karşı mücadeleyi kimle yaptılar, bir başka terör örgütü PYD, YPG onlarla yaptılar. Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump dedim ama maalesef o yine onlara baktı. Peki siz yolunuza, biz yolumuza dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.”

Operasyona giden askerlerin “Hedef Kızıl Elma” dediklerini hatırlatan Erdoğan “Kızıl Elma, elma ağacı değil ha, Kırmızı elma da değil ha. Onun anlamı çok ama çok büyük. O İla’yı Kelimetullah’tır. Çok önemli. O gidebileceğin noktanın sonsuzudur. Gidersin, bitmez. Yol, sonsuza dek devam eder” dedi.

3’LÜ ZİRVE İSTANBUL’DA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birer telefon görüşmesi yaptı. Her iki görüşmede de Türkiye, Rusya ve İran’ın ilki Soçi’de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Erdoğan daha sonra da Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye meselesindeki son gelişmelere dair fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede, Rusya’nın başlattığı Soçi Kongresi’nde Türkiye ve İran’ın desteğiyle mesafe katedilmiş olmasının müspet bir gelişme olduğu vurgulandı. İstanbul’da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, önümüzdeki haftalarda belirleneceği kaydedildi.

GÜCÜNÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ALIYORSUN

Her türlü alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgenin ‘Bay Kemal’e rağmen’ adım adım teröristlerden temizlendiğini kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ne diyor beyefendi? ‘Afrin’e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.’ Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa ‘Esad ile masaya oturun da bu işi konuşun.’ diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsiniz. Ama biz, terör örgütlerinin icazetiyle yola çıkanlarla beraber bugüne kadar yol yürümedik ve bundan sonra da yürümeyeceğiz.”

HAYATI YALAN ÜZERİNE KURULU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “utanmadan, sıkılmadan” kendilerini DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçladığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Ama bunda yüz yok, haysiyet yok. Bunda onur yok. Ne zaman ben bunu ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir. AK Parti’nin DEAŞ’a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın. DHKP-C’liler ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olur mu ya.”

YAMALI BOHÇA YAPMA, NET OL

“Şu anda DEAŞ’ın tehdidi altında olan, Bay Kemal, sen misin, biz miyiz?” diye soran Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklendi:“Şu PYD, YPG, PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. Şöyledir, böyledir, yamalı bohça yapma, açık ve net konuş. ‘El Nusra terör örgütüdür dedin mi?’ diyor. Ben bunların hepsini dedim, yine diyorum. ‘El Nusra da terör örgütüdür’ diyorum. Sen de. PKK, PYD, YPG terör örgütüdür de görelim. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni. Diyemezsin. Çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteğiyle Hakkari’de miting yapacak kadar zavallısın sen. Bize tarihi konuşturma.”

‘TÜRK’ ADINI LAYIK OLANLAR KULLANACAK

Türk Tabipler Birliği’nin isminden ‘Türk’ kelimesinin kaldırılmasını istedikleri için kendilerinin “Türkiye ve Türklük’e karşı’ olduğunun savunulduğunu hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliğinin de Türkiye’ye layık olan hiçbir yanı yok. Şimdi çıkarılacak kanunlarla tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular. Şimdi de kalkıp tweetlerle güya yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya bunlar da bu şekilde ev sahibini bastırmaya çalışıyorlar. Ne Türk ne de Türkiye kavramını kullanamayacaksınız artık. Onu layık olanlar kullanacak.”