Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Pascal Nyabenda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.
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