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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Nyabenda'yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Meclis Başkanı Pascal Nyabenda'yı kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.

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