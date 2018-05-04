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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmalarımızı yaptık pazar günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul düzenlenen Gençlik Festivali'nde konuştu. Kore gezisi dönüşü çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, 'Pazar günü İstanbul İl Kongresi'nde manifestoyu açıklayacağız' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile bir araya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan siyasi atmosfer için ''sipariş milletvekillerinin çıkardığı Cumhurbaşkanı adayları ile yürümeyecek sizin istediklerinizle yürüyecek'' şeklinde konuştu.

SEÇİM SÜRECİ

Erdoğan ittifak ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin ''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.'' dedi.

Erdoğan seçime hazırlıksız yakalanıldığı noktasında ''bu işlerin hazırlığı olmaz, bizim hazırlığımız hep var, onların bir Osmangazi köprüsü var mı'' ifadesini kullandı.

 

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