Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuyla Afrin’de tarih yazdık

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ’a karşı 20 Ocak’ta Kilis, Hatay ve Azez’den yedi ayrı noktadan başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde zafere ulaşıldı. Harekatta 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin merkezine önceki gece giren Mehmetçik ve ÖSO askerleri Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü olan 18 Mart’ta, sabah saat 08.30’da Türk bayrağını kente dikti. Zaman zaman köy ve beldelerde yaşanan yoğun çatışmalara rağmen TSK ve ÖSO’nun hassasiyeti sayesinde harekatta hiç bir sivil kayıp yaşanmadı. Afrin’de 2 bin 300 kilometrekarelik bir alan kontrol altına alındı.

ZEYTİN DALI’NDA SON DURUM

3.5 SAATTE İŞLEM TAMAM

Harekat boyunca savaş uçakları havadan, Fırtına obüsleri ve ÇNRA’lar terör mevzilerini hallç pamuğu gibi attı. Silahlı ve silahsız İHA’lar teröristlere aman vermedi. Mehmetçik ve ÖSO, teröristlerin başta ABD olmak üzere NATO üyesi bir çok ülkenin desteğiyle kurduğu savunma mevzilerini tek tek temizledi. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) meskun mahalleri tek tek terörden arındırdı. Havadan atılan Arapça, Kürtçe ve Türkçe bildirilerle sivil halktan kentin güneydoğusundan açılan koridorla bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmeleri sağlandı. Sabah saat 05.00’te üç koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Askerleri pencere ve balkonlardan pirinç atarak karşılayan Afrinliler zılgıtlar eşliğinde sevinç gösterileri yaptı.İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı. Kent merkezinde bulunan Kava Meydanı’na ulaşan ÖSO güçleri buradaki Kava heykelini devirdi. Şehrin birçok noktasında asılı terör örgütü PYD/PKK’ya ait bez parçaları, terörist posterleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları parçalandı. Kent merkezinde bulunan terör örgütünün sözde Afrin kantonu yönetim binası ile kentin her yerinden görülen hakim noktasına tekbirler eşlğinde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır.” diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor. Mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde arama tarama çalışmalarına devam ediliyor. Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor. PYD/PKK’nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller de ilçe merkezine dönmeye başladı.

HAREKAT HIZLANDI

Afrin kent merkezinin ardından Mabatlı belde merkezini de kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO’nun Afrin ilçe merkezini kontrol altına almasıyla hız kazanan harekatta 29 köy daha temizlendi. Afrin ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle ele geçirildi.

Bir ÖSO askeri, Afrin’de kendisine hoşgeldiğini söyleyen yaşlı bir kadını sarılarak öptü.