Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhuyla Afrin’de tarih yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin zafer müjdesini Çanakkale’den “Afrin 08.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor” sözleriyle duyurdu.
- KEMAL GÜMÜŞ/ADNAN GÜL
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ’a karşı 20 Ocak’ta Kilis, Hatay ve Azez’den yedi ayrı noktadan başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde zafere ulaşıldı. Harekatta 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin merkezine önceki gece giren Mehmetçik ve ÖSO askerleri Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü olan 18 Mart’ta, sabah saat 08.30’da Türk bayrağını kente dikti. Zaman zaman köy ve beldelerde yaşanan yoğun çatışmalara rağmen TSK ve ÖSO’nun hassasiyeti sayesinde harekatta hiç bir sivil kayıp yaşanmadı. Afrin’de 2 bin 300 kilometrekarelik bir alan kontrol altına alındı.
ZEYTİN DALI’NDA SON DURUM
3.5 SAATTE İŞLEM TAMAM
Harekat boyunca savaş uçakları havadan, Fırtına obüsleri ve ÇNRA’lar terör mevzilerini hallç pamuğu gibi attı. Silahlı ve silahsız İHA’lar teröristlere aman vermedi. Mehmetçik ve ÖSO, teröristlerin başta ABD olmak üzere NATO üyesi bir çok ülkenin desteğiyle kurduğu savunma mevzilerini tek tek temizledi. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) meskun mahalleri tek tek terörden arındırdı. Havadan atılan Arapça, Kürtçe ve Türkçe bildirilerle sivil halktan kentin güneydoğusundan açılan koridorla bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmeleri sağlandı. Sabah saat 05.00’te üç koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Askerleri pencere ve balkonlardan pirinç atarak karşılayan Afrinliler zılgıtlar eşliğinde sevinç gösterileri yaptı.İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı. Kent merkezinde bulunan Kava Meydanı’na ulaşan ÖSO güçleri buradaki Kava heykelini devirdi. Şehrin birçok noktasında asılı terör örgütü PYD/PKK’ya ait bez parçaları, terörist posterleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları parçalandı. Kent merkezinde bulunan terör örgütünün sözde Afrin kantonu yönetim binası ile kentin her yerinden görülen hakim noktasına tekbirler eşlğinde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır.” diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor. Mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde arama tarama çalışmalarına devam ediliyor. Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor. PYD/PKK’nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller de ilçe merkezine dönmeye başladı.
HAREKAT HIZLANDI
Afrin kent merkezinin ardından Mabatlı belde merkezini de kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO’nun Afrin ilçe merkezini kontrol altına almasıyla hız kazanan harekatta 29 köy daha temizlendi. Afrin ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle ele geçirildi.
Bir ÖSO askeri, Afrin’de kendisine hoşgeldiğini söyleyen yaşlı bir kadını sarılarak öptü.
Amerika satmadı Afrin’de TSK envanterine girdi!
Afrin’in kuzey batısındaki Cuveyk köyünde terör örgütü PYD/PKK’nın yeraltı silah deposu ortaya çıkarıldı. 150 metre uzunluğunda 12 odalı cephanelikte, ABD’nin terör örgütüne verdiği 4 bin tır dolusu silahın bir kısmı ele geçirildi. ABD’nin Türkiye’nin parasıyla satın almak istemesine rağmen vermediği güdümlü antitank füzeleri de böylece TSK envanterine girmiş oldu. Mehmetçik, normal koşullarda ateş destek vasıtalarıyla imha edilebilecek depoyu, köy halkı ve çevredeki sivillerin zarar görmemesi için imha etmedi. Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra ÖSO birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirdi. Telef köyünde ise terör örgütünün “siyasi eğitim kampı” bulundu.
116 ÖSO ve 46 Mehmetçik şehit verdik
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3603 terörist etkisiz hale getirildi. 46 Mehmetçik ve 116 ÖSO mensubu şehit oldu. Harekatın başından bu yana teröristler tarafından sınır hattında bulunan Hatay ve Kilis’e 94 roket ve füze atıldı. Bu saldırılarla 7 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı. Harekatla birlikte Türkiye’ye roketli ve füzeli saldırılar engellenirken, bölgedeki siviller de teröristlerin zulüm ve baskısından kurtarıldı.
SELALAR VE TEKBİRLERLE
Mehmetçik ve ÖSO’nun zafer haberi üzerine Hatay ve Kilis’te sokaklarda mehmer marşları eşliğinde kahramanlık türküleri çalındı. Minarelerden selalar okundu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden de selalar okundu, tekbir sesleri yükseldi.
AFRİNLİLER KOVDU TERÖRİSTLER KAÇTI
HarEkAtın ilk gününden itibaren köy ve beldelerde direnen terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin şehir merkezinden kaçması dikkat çekti. Teröristlerin Cinderesi, Racu ve Kestel Cindo gibi beldelerde bile günlerce çatışırken, Arfin’de ardına bakmadan kaçmasının asıl nedenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ve kahramanca ilerleyişi ile Arfin halkının isyanı olduğu öğrenildi. Terör örgütünün baskı ve zorbalıkla esir adlığı Afrin halkı son günlerde kenti terk etmek için örgütle yoğun bir mücadele içine girmişti. İki gün önce Afrin halkı, terör örgütü yöneticileriyle görüşerek kentten çıkmalarını istedi. Aksi taktirde halkın onları çıkartmak için direneceğini söyledi. Bazı aşiret reislerinin de PYD’lilere, “Türk ordusu ne olursa olsun Afrin’e girecektir. Sizin yüzünüzden halk da zarar görecek bizi rahat bırakın” direnişi netice verdi. Halkın direnişine karşı boyun eğmek zorunda kalan birçok terörist iki gün önce Afrin çemberi kapatılmadan önce gizlice kaçmaya başladı. Günlerdir kent merkezinde soksak çatışmaları yapacağı konuşulan teröristlerin ardına bakmadan geride Amerika’nın verdiği ağır silahları da bırakarak kaçması Afrin’in alınmasını hızlandırdı.
‘ÜST DÜZEY’ PKK’LILAR ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan , yurt içinde de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Şırnak’taki iç güvenlik operasyonlarında 3 kadın terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin sözde “YJA star sorumlusu”, diğerinin de sözde “Gabar cephe sorumlu yardımcısı” olduğu bildirildi. Bingöl’de ve Diyarbakır’da da toplam 6 terörist öldürüldü, silah ve mühimmatlarına el konuldu.
Binbaşının kanı yerde kalmadı
Şehir merkezinin kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturdu. Bu anlar SİHA tarafından kaydedildi. Burada Mehmetçik’e hitap eden komutan, 15 Mart’ta yaralanan ve dün şehit olan Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesine seslendi: “Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO’dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, Mithat’ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var.”
Şehit Dunca Afrin’e giderken eşiyle böyle vedalaşmıştı.
İntikamını almışlar eşim rahat uyuyacak
Zeytin Dalı Harekatı’nda 15 Mart’ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın naaşı memleketi Eskişehir’de defnedildi. Törende 13 yaşındaki kızı Zeynep, babasının beresini taktı. Şehidin eşi Lütfiye Tunca, Afrin’deki Mehmetçik’ten gelen mesajla duygulandı. Video mesajı izleyen Lütfiye Dunca, “Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar” diye konuştu. Öte yandan Afrin’de askerlerin mesajında adını saydığı şehit çavuş Şükrü Ünlü’nün Mersin’deki ailesi de duygulandı. Anne Gülseren Ünlü gözyaşları içinde “Benim hakkım, oğlumun arkadaşlarına helal olsun” dedi.
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