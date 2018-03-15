Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cani ruhlu haçlı artıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Külliye’de düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi…

- HEDEF İLK 10: 15 yılda ülkemizi 4 kata yakın büyüterek bu çabalarımızın meyvesini aldık. Bugün ülkemiz milli gelirinin büyüklüğü bakımından dünyada 17’nci sıradadır. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmektir.

- SOSYAL YARDIMI ARTIRDIK: Sosyal yardım bütçesini yılda 2 milyar liradan 38 milyar liraya çıkartarak, sosyal yardım şemsiyesini 3 milyon kişiden 11 milyon kişiye genişleterek, engellilerden yaşlılara kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamanın gayreti içinde olduk.

- AFRİN: Afrin ve Fırat Kalkanı. Hepsinin bir bedeli var. Zannediyor musunuz dünya Türkiye’ye yardım ediyor? Bunların hepsi cambaz. Bütün imkanlarımız, güçlerimiz milletimizindir.

- KUŞATMA TAMAMLANACAK: Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486 oldu. Afrin’e biraz daha yaklaşıldı, akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olacak.

- HESAP VERSİNLER: Cezayir’de 5 milyon insanı katledenler, kalkıp da Türkiye’ye hesap sormasın. Önce onlar bunun hesabını versin. Ruanda’da, Libya’da onbinleri, yüzbinleri öldürdüler. Önce onlar bunun hesabını versinler. Irak’ta onbinleri, yüzbinleri öldürenler, önce bunun hesabını versinler. Bunların hesabını veremeyenler, Türkiye’ye hesap sormaya yeltenmesinler.

- SİVİLLER İÇİN KORİDOR: Türkiye, eğer sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, şu anda Afrin çoktan bitmişti. Her türlü hassasiyet gözetiliyor, dikkat ediliyor. Bakın şu anda önce siviller, arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin’den çıkarılıyor.

- DERS VERİLİYOR: Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmet’im, o yavrum, yere atılan Kur’an-ı Kerim’i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir, bunların akıbeti belli. Ama Mehmet’im her türlü hassasiyeti gösteriyor. Bütün bu hassasiyetler içerisinde bunlara orada bu dersi veriyor. İnşallah neticesi hayrolacaktır. Biraz uzuyor, neticesi hayrolacak. Bak çıkartılanlar bir taraftan da işte temizlenen yerlere yerleştiriliyor.

- SANATÇILAR AFRİN’E GİTMEK İSTİYOR: (“Cumhurbaşkanım, bizi de Afrin’e götür” sözleri üzerine) İnşallah, haber geldiği anda önce ben, sonra siz, beraber gideceğiz. Sanatçılar ve sporcular Afrin’e gitmek istediklerini bana iletti. Yürüyeceksin, muhtarlar yürüyecek arkandan.

- FETO VE AVANESİ: Bu katil feto ve avanesi, zaten onlar bu ülkede değil malum Pensilvanya’da. Arkasında kimlerin olduğu o da malum. Bize akıl verenler, bunlarla ülkemizi parçalamak istediler, başaramadılar. Şu anda yüzlerce, binlerce FETÖ ile ilgili o asker elbisesini giymiş hainler şu an içeride. Polis aynı şekilde, elbiseyi giymiş ama içi FETÖ, onlar da içeride. Ama sağlam olanlar, inançlı olanlar, bu vatansever milletin evlatları, onlar zaten şu anda görevlerinin başında.

- AFRİN’DE YERLİ SİLAH: Kötü komşular bizi silah sahibi yaptı. Afrin’de kullandığımız silahlarımızın yüzde 65 yerli. İnşallah daha da bu artacak. Bunları üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz.

- KAÇIYORLAR: Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen, Batı medyası tarafından allanıp pullanan teröristler girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen savunma ve tahkimat yöntemleriyle donatılmış dağlar, tepeler, yerleşim birimleri, kahraman askerlerimiz ve mütevazi imkanlarımızla eğittiğimiz Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından birer birer ele geçirildi.

- TERÖRİSTLERDE AKIL YOK: Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok, siz bakmayın. Bugün 54’üncü gününe giren harekatta bin 300 kilometrekareye yakın toprak teröristlerden temizlendi.

- SİVİLLER CANLI KALKAN: Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacak olan teröristler de daha biz gelmeden arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Teröristler bu durumda bile alçaklığı elden bırakmadı, kaçarken bazı sinsi planlar yaptı, şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelledi. Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafı da bugün yarın kapanacak.

- BAŞLARINA YIKACAĞIZ: Afrin’i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç’i de temizleyeceğiz, Fırat’ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz. Hedef, topraklar değil, hedef tamamen teröristlerden bölgeyi arındırmaktır. Kuzey Irak’taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız.

İSTİKLAL MARŞI’NIN BESTESİ DEĞİŞMELİ

Gerçekten de İstiklal Marşı’mızın anlamını dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmamasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur.

- 15 TEMMUZ İÇİN MARŞ: Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif’in, Çanakkale ve İstiklal mısraları kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da mevcut değil.