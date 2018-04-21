Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları cevaplıyor

En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek. Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım.

Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu. Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız.

İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor. 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor.

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