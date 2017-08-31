Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çapa Tıp Fakültesinde yatan bir yakınını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na geldi. Erdoğan burada diyabet hastalığından dolayı bacağı kesilen bir yakınını ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra aynı bölümde yatan diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına binerek hastaneden ayrıldı.