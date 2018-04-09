Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler ve ortak basın toplantısının ardından, Ceenbekov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Akşam yemeğine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün de aralarında bulunduğu heyet iştirak etti.