Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahal’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahal’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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