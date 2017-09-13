Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çılgına döndüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen, “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. “S400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler” diyen Erdoğan, SİHA’ları eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da sert çıktı. Erdoğan şunları kaydetti…

-TERÖRLE AYNI SAFTA: Biz kendi kaderimizi ülkenin kaderiyle bütünleşmiş olarak görürken ana muhalefet partisinin milletvekilleri teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar. Aynı partinin başkanı da devletin ve milletin yanında olmak, milletvekillerinden hesap sormak yerine benzer tavırlar içine giriyor.

- SİVİLLERE ZARAR YOK:Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize büyük imkanlar sağlayan silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar, bu çarpıklığın son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıpta ile takip ederken birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik hadisedir. Türkiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir. Hatta bu uğurda şehitler verdiğimiz durumlar olmuştur.

- MİLLET DERS VERİR:Türkiye’nin son dönemde terörle mücadelede elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir, ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. ‘Silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı’ gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle ilgisi yoktur. Kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta verecektir.

- ÜLKENİ ŞİKAYET EDİYORSUN:Ana muhalefetin başındaki zat, ‘Artık kavgaysa, kavga’ diyor. Sizin hayatınız zaten bu milletle, milletin değerleriyle kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliği’ne, yabancı ülkelere şikayet ederek zaten yapıyorsun. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli, yabancı odakları yanına alarak, bu kavgayı büyütmeye çalışıyor.

-ANLAYACAKLARI DİLDEN: İnsanlarla akılları alacağı dilden konuşmasını da biliriz. Bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye’ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz.

-EY KILIÇDAROĞLU: Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın... Biz sizi biliyoruz zaten, siz gökkuşağı gibisiniz, renkten renge devamlı giriyorsunuz ama bir gün başka, bir gün başka... Bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için de 9 seçim, 9 mağlubiyet aldın, almaya da devam edeceksin. Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz. Yani benim Mehmetçiğim kim? Bunlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristler. ‘Onları yok etmek bizim görevimiz değil’ öyle mi? Ondan sonra utanmadan çıkacaksın, ‘Dört yılda ben terörü bitiririm’ diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin? Lafla peynir gemisi yürümüyor.

- PKK VE FETÖ:Kandil’den sana destekler geliyor. Şimdi beraber kendi koalisyonunuzu da yaparsınız, beraber de yolculuğunuza devam edersiniz. Size de yakışır. Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz zaten. Bir tarafınızda o takım PKK onun desteği altında olanlar, öbür tarafınızda da FETÖ. İyi buldular birbirlerini.

DAVA KALICI İSİMLER FANİ

- KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ: 2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği değil aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz, bu bir hedeftir. Belediyecilikte de rakiplerimizle değil biz kendi kendimizle yarışıyoruz.

-DEMOKRASİ OKULU:AK Parti’de görev alan arkadaşlarımızın her biri kahramandır. AK Parti, demokrasi okuludur. Unutmayın, dava kalıcı isimler ise fanidir.

- HEDEFİMİZ:2019 Mart’ı bizim için olmazsa olmazdır. 2019’un Mart’ına değil, hedefi 2019’un Kasım’ına koymalıdır.

- KÜSMEK YOK:Bu yolda küsmek, darılmak, mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek hiçbir arkadaşıma yakışmaz çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu parti, davanın sembolüdür. AK Parti kazandığında Türkiye kazanıyor. Türkiye kazandığında AK parti kazanıyor.





HEYKELİMİ DİKMEYİN

Sayısı fazla olmamakla birlikte bazı belediyelerce benim heykel veya benzer görsellerimi yapıyorlar. Tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bir defa bilmemiz lazım.

KATAR’DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, bugün Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapacağı belirtildi. Görüşmede, Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

S-400 ANLAŞMASI YAPTIK DiYE ÇILDIRIYORLAR

Ya bize yıllarca ABD, İsrail, bunlar insansız hava araçlarını vermemekte adeta kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da bunların tamiratı, tadilatı, şusu, busu bize gerçekten hendek atlattı. Artık bu ülke kendi insansız hava araçlarını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Şimdi asıl bundan rahatsız oluyorlar. Daha güzel şeyler yapar hale de geliyoruz ve geleceğiz. Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de başımızın çaresine... Bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Çok daha basitleri var, tabii her şey her yerde konuşulmuyor. Onun için, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka çaresi yok. Bu arada NATO, ABD ve Fransa S400 alımına sitemkar tepki gösterdi.