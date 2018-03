Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aileden başlayarak hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, kurulan devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkenin katettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklale ve istikbale yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınların, geleceğin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürdüklerini belirtti.

"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"

"Kadını veya erkeği, aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız." ifadelerini kullanan Erdoğan, insan onurunu yok sayan ve yaşanan pek çok acının da müsebbibi olan çarpık zihniyetlere karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.



Erdoğan, bu tür cinsiyetçi bakış açılarının, değerlerle, tarihle ve sosyal hayatın dinamikleriyle de bağdaşmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanından kadını dışlayan bir anlayış, sadece hanım kardeşlerimiz için değil, bütün toplum için büyük bir eksik ve ciddi bir tehdittir. Kendi tarihi ve kültürel birikimimiz ışığında, yanlışları düzelterek, eksikleri tamamlayarak, kadının her alanda varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve baskının sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınların sorunu olduğunu unutmamalıyız. Kadınların, çarpık bir anlayışla ve sırf cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete, haksızlığa maruz kalması asla kabul edilemez. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için öncelikle insani bir görevdir."



"Bu mücadelenin en büyük güven kaynağı kadınlar"

Sorunların hak ve adalet temelli bir anlayışla çözüme kavuşturulması için toplum olarak hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Geçmişten gelen eksiklerin ve yanlışların hızla düzeltilebilmesi için de eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar her alanda, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok düzenlemeyi hayata geçirmiş olduğumuzu bu vesileyle hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu mücadelede en büyük güven ve destek kaynağının, Türkiye'ye başarıları ve hizmetleriyle değer katan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur, özgüvenli ve eğitimli kadınlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu düşüncelerle şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyor, her birine Allahtan rahmet diliyorum.



Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."