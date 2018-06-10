Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş istiyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde Ankara mitinginde vatandaşlara hitap etti. Ankara’ya müjde üstünemüjde veren Erdoğan şunları söyledi:

TANK ALKIŞLADILAR

“Ankara’nın tüm ilçeleri darbe girişimini durdumada büyük rol oynadı. O gece Ankara 90’ı sivil 56’sı polis 3’ü askerimiz olmak üzere 147 şehit verdi. Ankara sadece kendisinin değil tüm Türkiye’nin geleceği için gövdesini siper etti. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saat 23.17... Biz gece yarısı ineceğiz ama o saatte Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor. Ondan öncede darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım diyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı.”

‘BAY KEMAL’İ TANIRIZ

“Ankara’ya son 16 yılda 116 katrilyonluk yatırım yaptık. Bay Muharrem bunlar öyle ince ince yürüyerek olmuyor. Bay Kemal’i biz SSK’dan tanırız. Kardeşlerim bunlara beş koyun ver kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak son pişmanlık para etmez. Onun için ben şu anda burada bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Durmak yok! Bütün komşularınıza akrabalarınıza bunları anlatmanız lazım. Anlatın ki sandıklarından gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.

YENİ RAYLI SİSTEM

“Ankara’yı ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birleştireceğiz. YHT’lerin yapımı sürüyor. Ankara’ya YHT garını kazandırdık. Ankara’da 95 bin konut projesini hayata geçirdik. 466 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 16 yılda 534 kilometre daha ekleyerek bin kilometreye ulaştırdık. Bunların dışında seçim beyannamemizde açıkladığımız yeni raylı sistemler var. Ankara’yı 15 km uzatacağız. İki ayrı metro hattı kuruyoruz.

MİLLİ SİLAH DEVRİMİ

Ankara son 16 yılda savunma sanayinde başkenti konumuna geldi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmaları arasında bulunan 3 firma Ankara’dadır. Savunma Sanayi’mizin yüzde 80’i Ankara’da. Savunma ve Havacılık ihracatı 2 milyar dolara yükseldi. İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı yüzde 65’lere yükseldi. İyi gidiyoruz. Teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarla yürütüyoruz. Her alanda birçok yeniliği 16 yılda hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz.”

DERTLERİ YIKMAK

“Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem’in, Kemal’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle yürüyor. 53 tane Kürt kardeşimin öldürülme talimatını veren kişiyi ziyaret ediyor. Bunlara 24 Haziran’da Osmanlı tokadı gerekmez mi?”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde Ankara mitinginde vatandaşlara hitap etti. Ankara’ya müjde üstünemüjde veren Erdoğan şunları söyledi:

TANK ALKIŞLADILAR

“Ankara’nın tüm ilçeleri darbe girişimini durdumada büyük rol oynadı. O gece Ankara 90’ı sivil 56’sı polis 3’ü askerimiz olmak üzere 147 şehit verdi. Ankara sadece kendisinin değil tüm Türkiye’nin geleceği için gövdesini siper etti. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saat 23.17... Biz gece yarısı ineceğiz ama o saatte Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor. Ondan öncede darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım diyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı.”

‘BAY KEMAL’İ TANIRIZ

“Ankara’ya son 16 yılda 116 katrilyonluk yatırım yaptık. Bay Muharrem bunlar öyle ince ince yürüyerek olmuyor. Bay Kemal’i biz SSK’dan tanırız. Kardeşlerim bunlara beş koyun ver kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak son pişmanlık para etmez. Onun için ben şu anda burada bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Durmak yok! Bütün komşularınıza akrabalarınıza bunları anlatmanız lazım. Anlatın ki sandıklarından gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.

YENİ RAYLI SİSTEM

“Ankara’yı ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birleştireceğiz. YHT’lerin yapımı sürüyor. Ankara’ya YHT garını kazandırdık. Ankara’da 95 bin konut projesini hayata geçirdik. 466 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 16 yılda 534 kilometre daha ekleyerek bin kilometreye ulaştırdık. Bunların dışında seçim beyannamemizde açıkladığımız yeni raylı sistemler var. Ankara’yı 15 km uzatacağız. İki ayrı metro hattı kuruyoruz.

MİLLİ SİLAH DEVRİMİ

Ankara son 16 yılda savunma sanayinde başkenti konumuna geldi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmaları arasında bulunan 3 firma Ankara’dadır. Savunma Sanayi’mizin yüzde 80’i Ankara’da. Savunma ve Havacılık ihracatı 2 milyar dolara yükseldi. İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı yüzde 65’lere yükseldi. İyi gidiyoruz. Teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarla yürütüyoruz. Her alanda birçok yeniliği 16 yılda hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz.”

DERTLERİ YIKMAK

“Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem’in, Kemal’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle yürüyor. 53 tane Kürt kardeşimin öldürülme talimatını veren kişiyi ziyaret ediyor. Bunlara 24 Haziran’da Osmanlı tokadı gerekmez mi?”

“Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım müjdelerimize: Ankara’ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyum. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla 6 bin araçlık otoparkıyla bu stat başkente yakışır bir stat olacaktır. İkinci müjdemiz fuar alanlarıyla ilgili. İhalesi yapıldı bir yıl içinde tamamlanıyor. Üçüncü müjdemiz millet bahçesi ile ilgili. Ankara’ya yaptığımız çok daha farklı olacak. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz içinde stadından konser salonuna kadar çok orjinal bir eser olacak. İngiliz’in Hyde Park’ı varsa bizim de burada devasa bir millet bahçemiz olacak.Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak.” Erdoğan, Kahramankazan’da da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapacaklarını kaydetti.

‘TERÖRLE MÜCADELE DUYDUNUZ MU?’

“Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadele duyduk mu, Bay Kemal’den duydunuz mu? Nasıl duyarsınız, Ankara’dan İstanbul’a teröristlerin desteğiyle yürüyor. Benim 53 Kürt kardeşimin öldürülmesinin talimatını veren birini cezaevinde ziyaret ediyor. Bunlara kalsa Türkiye’yi 1940’lara, 1970’lere geri götürecekler.CHP susuzluktur, CHP kirliliktir, CHP çöptür. Biz Yavuz Sultan Selim’i yaptık, Osmangazi’yi yaptık. Muharrem İnce de oradan geçiyor. Çünkü ucunda Yalova var. AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor.”

Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Türkiye olarak Ürdün’ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, Kral 2. Abdullah’a, Ürdün’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz’a başarı dilediğini ifade etti.

Batı’yı uyardı: Adamlarınıza çeki düzen verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya’nın camileri kapatma kararına sert tepki gösterdi: Avusturya Başbakanının attığı bu adımlar, dünyayı Haçlı-Hilal savaşına doğru götürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Avusturya’nın cami kapatma kararına değindi, Avrupalı liderleri uyardı. İşte Erdoğan’ın o mesajları:

FAŞİST ZİHNİYET: Tek parti dönemiminde CHP’nin kendi değerlerine yabancı, mensubu olduğu medeniyete düşman, faşist zihniyeti milletimizi zorla bir başka yörüngeye sokmaya çalıştı. Camileri yıkılarak ahırlara çevrildi, medreseler yok edildi. İslami ilimleri tedris etmek mümkün olmaz hale geldi. Bu anlayış yeri geldi, dine cephe aldı, ibadete, ezana, camilere karşı adeta savaş ilan ettiler. Bugün Avusturya’nın başbakanından o zamanki zihniyetin ne farkı var.

HAÇLI-HİLAL SAVAŞI: Onlar da şimdi camilerimizi Avusturya’da kapatmanın hesapları içinde, planları içinde. Bu nereye gidiyor? Bu yeniden, ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor. Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya’nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir.

EY CAHİL: (Muharrem İnce’ye kıraathane tepkisi) Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı diyor ki ‘fabrikaları kapatıp, kıraathane açacaklar.’ Bunlar zavallı, bunlar çırak bile değil. Bunlar, okuma seferberliğine de karşı. Kıraathaneyi okey masasının kurulduğu yer zannediyor. Ey cahil fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun.

MİLLET KIRAATHANELERİ: Millet kıraathanelerini kuracağız, artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler adeta butik kütüphaneler olacak. Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var, Rami Kışlası’nı da Rami Kütüphanesi’ne çevireceğiz. Ankara’daki kütüphane 5 milyon cilt, Rami ise 7 milyon cilt kitap alacak.

ANLADIN MI MUHARREM: Bay Muharrem anladın mı ne işe yararmış bu? Fabrikaları kapatmaya gerek yok. O bizim işimiz değil sizin işiniz. Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına dönüştüren siz oldunuz.

PİYONLAR: Bunlar (terör örgütü PKK) ülkemizin asli parçası olmak yerine Türkiye’ye düşman, bizi kendi hesapları önünde engel gören emperyalistlerin oyunlarında piyonluk yapmayı seçtiler. Hepimizin geleceği, mutluluğu, refahı yerine birtakım istihbarat örgütlerinin maşası olmayı tercih ettiler. İşte Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın yandaşı PYD, YPG ile beraber bir terör koridoru oluşturmayı seçtiler. Biz buna ‘Evet’ diyemezdik işte onun için Zeytindalı Operasyonunu başlattık, onun için Cerablus’a girdik. Eğer biz o terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye’nin güneyi çok zor durumda kalacaktı.

ONLAR TERÖRİST: Diyarbakır Belediyesi önünde ağlayan analar benim Kürt kardeşlerimdi. O anaların yavrularını Kandil’e kaçıranlar teröristti, terörist.

EL ELE VERELİM: Kayyum atanan Diyarbakır artık Doğu’nun Güneydoğu’nun İstanbul’u oldu. Ben sizlerdenşimdi destek istiyorum, el ele verelim bu işi bitirelim.

MÜCADELE SÜRECEK: Silahın patladığı yerde söz biter. Namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek.

Gündemimizde af diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teravih namazı sonrası Zeytinburnu Merkezefendi’de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ‘af’ konusunu sorması üzerine Erdoğan, “Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Kimse farklı yaklaşım göstermesin. Yani insan eğer yargı haklarında bir hüküm vermiş de içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki; şu anda parlamentonun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkarmayız. Bunun istismarına fırsat vermeyiz. Böyle bir şeyin hakikaten olması gereken yer varsa bunlar seçim sonrası konuşulur. Seçime kalmış 14 gün, bunu istismar ettirmeyiz. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Şu seçimleri hayırlısıyla halledelim” diye konuştu.