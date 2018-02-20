Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuk istismarına yönelik yasal düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsel istismarı kapsayan suçlar için anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin soruya, "Şu anda mevcut yasalar içinde idam cezası yok. Bir değişiklik yapılabilmesi için ana muhalefetin de destek vermesi gerekir. İdamla ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, bunlar bir anayasal düzenleme ile gündeme gelebilir. Hatta bu kapsamın dışında zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir özeleştiridir; bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs. belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin, batı ülkelerinin birçoğundan farklı konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli. Diğer taraftan idam konusunun terörle ilişkisi önemli. Çocuk tacizleri asla bağışlanabilir, görmezden gelinebilir konular değil. Şu anda altı arkadaşımız konuyla ilgili çalışmalarını başlattılar ve süratle konuyla ilgili neticeye varıp ardından da yasal düzenlemeyle bunu parlamentoya taşıyacağız" karşılığını verdi.

Kimyasal hadımın gündeme gelmesine yönelik soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konularla ilgili olarak aklımıza ne geliyorsa bunların hepsinin bilimsel anlamda çözüme kavuşturulması çok çok önemli. Konuyla ilgili şu anda görevlendirilen arkadaşlarımızın çalışmasının ardından Başbakan ve benim yapacağım çalışmayla bir yere varacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye rejim kuvvetlerinin Afrin'e ilerlediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ciddi manada durduruldu. Onların SANA televizyonunun yaptığı yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Daha sonra durduruldu" şeklinde konuştu.

İttifak ile ilgili olarak ise Erdoğan, başkanların gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi. Erdoğan, "Bu bitmiştir. Genel başkanlar olarak mutabık kaldık. Detaylar hakkında bu üçlü grup arkadaşlarımız onlar kamuoyunu bilgilendirecekler" diye konuştu.

İttifakın adına ilişkin soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakı diyebiliriz. Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın iki parti ile sınırlı kalıp kalmayacağına ilişkin olarak, "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olmaz diye bir şey yok" diye konuştu.