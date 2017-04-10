Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

ÇORUM'A GEÇ KALMIŞ BİR TEŞEKKÜRÜMÜ ETMEK İSTİYORUM

Çorum'un manevi muhafızları olan burada medfun tüm gönül insanlarını rahmetle yadediyorum. Bizler de bugün Çorum'un visaline ermek için geldik. Çorumlu kardeşlerimi gerçekten çok özledim. Altı yıllık ayrılığın ardından tekrar sizlerle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün bir kez daha Abide Meydanı'nda coşkuyla, heyecanla bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. şu anda karşımdaki topluluğu görünce memnuniyetim, mutluluğum çok daha fazlasıyla arttı. Bugün Çorum başka, bambaşka. Geç kalmış bir teşekkürümü iletmek istiyorum. 2002'den beri her seçimde olduğu gibi 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Çorum bize sahip çıktı. Yüzde 64 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığı makamına seçtiniz. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum.

AH RAHMETLİ ANAM KÖMÜRÜN ÇİLESİNİ ÇOK ÇEKTİ

Sizlerden bu Pazar'da rekor bir evet oyu bekliyorum. Çorum'un evet oyuyla tarih yazacağına inanıyorum. Öyle bir evet deyin ki tüm zalimlerin yüreği titrseni. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet diyor muyuz? Çorum'da ve tüm Türkiye'de artık sandığın rengi evet. 16 Nisan demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl Kodurga, Mecitözü, Oğuzhan ilçelerimize ise 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz. Öncelikle hanım kardeşlerim bu işin huzurunu, mutluluğunu yaşayacaklar. Ah, ah rahmetli anam o kömürün çilesini çok çekmişti. Apartımanın 5 kalt altından bizler zaman zaman kömür çıkarsak bile çoğu zaman çileyi onlar çekerlerdi. Sadece kömürü getirmekle kalmaz bir de onun pisliği ile uğraşırlardı.

BİZ YARADILANI YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVİYORUZ EY KEMAL!

Elbette Çorum'a ne yapsak azdır. Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz. Kendi emek ve sermayenizle fabriklar kurdunuz. Koca bozkırı adeta bir sanayi vahasına dönüştürdünüz. Bugün bu fabrikalar, İsviçre, Amerika, İtalya ve Irak'ta Çorumlu kardeşlerimizin ürünlerine rastlıyoruz. Çorum'un başarısıyla hepimiz iftihar ediyoruz. Çorum'un sıkıntılarını, beklentilerini, taleplerini çok iyi biliyorum. İmkanlarımız arttıkça bunları da teker teker çözüyoruz. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmadık, yapmıyoruz. İstanbul, Kayseri, İzmir'e yatırım yaparken Çorum'u, Amasya'yı ihmal etmiyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir. Bizde Alevi-Sünni ayrımı yok. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yok. Bizde 80 milyon ayrı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ey Kemal!

ÇOK SEVGİLİ KARDEŞİM EROL OLÇOK'A BİR FATİHA OKUYALIM

Çorum'a 14 yılda 11 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 1280 adet yeni derslik yaptık. Şimdi sıra çok sevgili kardeşim, gönüldaşım, yol arkadaşım 800 yataklı Hitit Üniversitesi Eğer Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle birlikte 4 adet sağlık yatırımımız devam ediyor. Bu hastaneyi çok yakında tamamlıyoruz. Erol kardeşim başta olmak üzere sevgili evladı, evladım Abdullah Tayyip ve sevgili şehitlerimizin uğruna bir El Fatiha okuyalım. TOKİ kanalıyla Çorum'da 4 bin 687 konut uygulaması başlattık.