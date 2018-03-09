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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünden kalkacak olan ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini ülke genelinde anlatacak olan 'Şehrim 2023' otobüslerinin hareketi öncesinde konuşarak, 'Bu otobüslerimiz hem doğuya hem de batıya gitmek sûretiyle o şehirlerdeki halkımızın görüşlerini tespit edecekler.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünden kalkacak olan ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini ülke genelinde anlatacak olan "Şehrim 2023" otobüslerinin hareketi öncesinde konuşarak, "Bu otobüslerimiz hem doğuya hem de batıya gitmek sûretiyle o şehirlerdeki halkımızın görüşlerini tespit edecekler. Bu şekilde geri bildirim elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ben de genel başkan yardımcımızın bu hazırlığına, çalışmalarına partim adına çok çok teşekkür ediyorum.

Türkiye'de bir ilki Çiğdem hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. 2023'e bir ön yatırım olarak da devam eden bir adım. Şu ana kadar da bu tür adımları atan herhanbir bir siyasi parti yok.

Bu otobüslerimiz doğu ve batıya giderek şehirlerimizi dinleyecekler, şehirlerimizin görüşlerini tespit edecekler. Oradaki halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler. Görüşler, tespitler çok çok önemli. Bize bir feedback oluşturacaklar.

Parti olarak çalışmalarımızı olgunlaştıracağız. 2019 seçimlerine ön bilgilerle girme fırsatı bulacağız.

Tüm kadroya yolunuz açık olsun diyorum.

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