Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Esed tepkisi: 1 milyon vatandaşını öldürenle neyi konuşacağız?

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "45. Muhtarlar Toplantısı"nda, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Niğde, Osmaniye, Trabzon ve Van'dan gelen muhtarlara hitap etti.

Konuşmasına tüm muhtarları selamlayıp, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, 45. muhtarlar toplantısında bir arada olduklarını belirtti. Erdoğan, üçüncü yılını geride bıraktıkları toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, demokrasi piramidinin seçilmişler bakımından ilk basamağını teşkil eden muhtarlarla bu piramidin zirvesini temsil eden cumhurbaşkanlığı arasında tesis ettikleri sıkı bağın bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, toplantıların hayırlı bir sonucunun da muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan bir konuma gelmesinin sağlanması olduğunu vurguladı.

Muhtarların, kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayarak gayret ve ferasetleriyle bu konumu daha da güçlendirmelerini isteyen Erdoğan, "Unutmayınız ki 2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden çok daha farklı geçecektir. Muhtarlık kurumunun itibarının ve gücünün artmasına paralel şekilde bu görevlere daha çok kişi talip olacak, rekabet de kaliteyi yükseltecektir. Bunun için tüm muhtarlarımızın mahallelerine hizmet getirme, mahalle halkının gönlüne girme konusunda çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Son muhtarlar toplantısında, tüm muhtarlıkların hazinenin tahsis edeceği araziler üzerinde valilik ve kaymakamlıklar öncülüğünde kendi binalarına sahip olacakları müjdesini verdiğini anımsatan Erdoğan, "Böylece maaşlarının düzeltilmesinden, sigorta primlerine ve silah ruhsatlarına kadar her türlü sorunlarını çözdüğümüz muhtarlarımızın faaliyetlerini kurumsal hale getirme imkanı olacak. Muhtarlık bölgelerinin gözden geçirilerek, mahalle ve köylerin hakiki anlamda yönetilebilir yerleşim birimleri haline dönüştürülmesiyle bu süreç çok daha anlamlı hale gelecektir." ifadesini kullandı.

- "Altın kıymetinde yıllarımız heba oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu önemli kurumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, her alanda büyüdükçe, güçlendikçe önümüze çıkan sıkıntıların, sorunların çapı da artıyor. Daha düne kadar ekonomik derinliği birkaç milyar dolardan ibaret olan, diplomatik derinliği kendi büyükelçiliklerinin kapısında biten, siyasi derinliği hükümetlerinin ömrü gibi birkaç ayla sınırlı olan bir ülkeydik. Kimsenin Türkiye'de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendi başımıza yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk, bu şekilde altın kıymetinde yıllarımız heba oldu gitti.

Geçtiğimiz 15 yılda tüm sabotajlara, oyunlara senaryolara saldırılara rağmen büyük bir titizlikle koruduğumuz güven ve istikrar ortamı sayesinde bu kısır döngüyü hamdolsun kırmayı başardık. Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyütürken, demokrasimizin standartlarını ileriye doğru götürürken bölgesel ve küresel bir güç olarak da sürekli yükseldik."

"Yıllar boyunca ülkemiz içinde örgütlenmiş ihanet odakları birbirinin ardı sıra harekete geçirildi. Bu gayeyle fetonun emniyet, yargı, ordu, iş dünyası ve diğer alanlardaki tüm gücünü ve imkanlarını seferber ettiğini gördük. PKK'nın tarihinde olmadığı kadar yoğun ve cüretkar saldırılara giriştiğini, şehirlerimizi işgale yeltendiğini gördük. Sınırlarımızın yanı başında ortaya çıkan en büyük insanlık ve İslam düşmanı örgüt olan DEAŞ bir yerlerden emir verilmişcesine ülkemize saldırmaya başladı. Pek çok uluslararası örgütte aynı anda ve benzer argümanlarla ülkemiz aleyhinde bir hava oluşturuldu. Avrupa Birliği'nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize cephe alması da aynı döneme denk geliyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere, bölgemizde yaşanan insani krizlerin bir ucu hep gelip ülkemize dayandı, dayandırıldı.

Bizim meşrebimizde dostlarına, kardeşlerine, komşularına sırt dönmek yoktur. Bunun için oynanan oyunu görmemize rağmen zulümden ve ölümden kaçan tüm kardeşlerimize sınırlarımızı ve kalbimizi açtık. Şartların normale dönmesi, bölgemizin huzura ve güvene kavuşması için çok bekledik fakat İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek, bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı."

Erdoğan, Türkiye'yi meşgul etmek, dikkatini ve enerjisini başka tarafa yöneltmek için kurulan tuzakları birer birer bozarken asıl hedeflerinden de kopmadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü terör örgütüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Rai, Cerablus, El-Bab, 2 bin kilometrekarelik bu alanı kontrolümüz altına aldık ve 135 bin Türkiye'deki Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarına dönmesini sağladık." dedi.

"İşte şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istedik. Şu anda Afrin operasyonunun arkasında ne var? Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı bir konu ama bu gerçeği de görelim."

Son olarak tamamen kendi inisiyatifleriyle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastıklarını ifade eden Erdoğan, "Zeytin Dalı Operasyonu derken bu, sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Niye? Unutmayın. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Zeytine yemin olsun, tine (incir) yemin olsun ki' buyuruyor. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı, döşeli zengin bölge." diye konuştu.

Erdoğan, hafta sonu Batmanlıların kendisini Gaziantep'den gelen zeytin dallarıyla karşıladığını anımsattı.

- Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin dallarıyla kentte adeta kongre değil miting yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Zeytine yemin olsun ki dedik, Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hamdolsun askerlerimiz adeta orada destan yazıyorlar. Şu an itibarıyla Genelkurmaydan aldığımız rakam bin 28 terörist etkisiz hale getirildi. Üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Şehitlerimiz kanının yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin aileleriyle görüştüğünde, ailelerin kendisinden tek istekte bulunduğunu, "Bunların kökünü kazıyın, şehidimin kanını yerde bırakmayın" dediğini ifade eden Erdoğan, ailelere sözlerinin olduğunu, bunu gerçekleştireceklerini belirtti. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa 'Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun.' diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Adaletsiz bir adalet anlayışıyla yürüyüş yapabilirsiniz ama biz, terör örgütlerinin icazetiyle yola çıkanlarla beraber bugüne kadar yol yürümedik ve bundan sonra da yürümeyeceğiz."

- "Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "utanmadan, sıkılmadan" kendilerini DEAŞ ile iş birliği yapmakla suçladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ne biçim anlayıştır, yaklaşımdır? Ama bunda yüz yok, haysiyet yok. Bunda onur yok. Ne zaman ben bunu ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir ve hala da yerinde durmaktadır. Bununla ilgili de söylüyorum. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın. DHKP-C'liler ile yürüyen birisi. Bunlardan bir şey olur mu ya. Rahat rahat bunları kamufle edebiliyorlar. Rahat rahat bunlarla yol yürüyebiliyorlar. Kalkıyor, kağıt gösteriyor. Senin bu kağıtlarına biz alıştık. Sağolsun, bazı televizyonlar da bizim DEAŞ ile ilgili geçmişte söylediklerimizi açık, net ortaya koyuyorlar."

Erdoğan, DEAŞ ile ilgili Cerablus, Rai ve El Bab'da verdikleri mücadeleyi dünyada hiçbir ülkenin vermediğini aktardı.

"Şu anda DEAŞ'ın tehdidi altında olan, Bay Kemal, sen misin, biz miyiz?" diye soran Erdoğan, "Sana ben bir şey söyledim. Şu PYD, YPG, PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. Şöyledir, böyledir, yamalı bohça yapma, açık ve net konuş. Bunlar birer terör örgütüdür de. 'El Nusra terör örgütüdür dedin mi?' diyor. Ben bunların hepsini dedim, yine diyorum. 'El Nusra da terör örgütüdür' diyorum. Sen de. PKK, PYD, YPG terör örgütüdür de görelim. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni. Diyemezsin. Çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteğiyle Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen. Bize tarihi konuşturma." dedi.

- "Bu kuruluşun Türklükle alakası yok"

Girilen her mücadelenin, atlatılan her badirenin, yapılan her operasyonun çok önemli tecrübeler kazandırdığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ara tweetler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için. Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliğinin de Türkiye'ye layık olan hiçbir yanı yok. Dolayısıyla bunlar ne hukuku ne de hekimliği kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Ondan tutuştular. Şimdi de kalkıp tweetlerle güya yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya bunlar da bu şekilde ev sahibini bastırmaya çalışıyorlar. Ne Türk ne de Türkiye kavramını kullanamayacaksınız artık. Onu layık olanlar kullanacak."

Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonu ile pek çok gerçeği farklı boyutlarıyla görme imkanı bulduklarını, bu doğrultuda süratle eksiklikleri tamamlayıp, yenilikler yaparak, ihtiyaçları gidererek yolla devam edeceklerini vurguladı.

Verilen her şehidin, hastaneye kaldırılan her gazinin yürekleri yaktığını ifade eden Erdoğan, ecdadın da bu toprakları kanla yoğurarak, vatan yaptığını söyledi.

Erdoğan, Şair Mehmet Emin Yurdakul'un "Ya gazi ol ya şehit" şiirinden, "Hadi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yad ayağı bastırmaz. Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan hiçbir yere astırmaz. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git, ya gazi ol ya şehit." dizelerini okudu.