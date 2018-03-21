Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lı terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bugün burada, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, orman varlığımızı artırma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum."

"Orman, su ve tabiat varlığımızı ne kadar güçlendirirsek, gelecek nesillere o kadar yaşanabilir bir Türkiye bırakacağımızı biliyoruz. Ormana sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır. Çünkü ağaçsız toprak, erozyonla suya karışıp gitmeye mahkumdur."

"Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz."

"Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini, hepsini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız."