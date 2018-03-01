Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci medya hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Erdoğan, “Neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür” dedi. Cumhurbaşkanı, 28 Şubat sürecindeki “sivil kanatların” rolüne de vurgu yaparak, “O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? Bunlara hiç dokunulmadı. Tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir” diye konuştu. Erdoğan, Cezayir’de gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

- UCUZ GAZ: Cezayir’le ilişkilerimiz 500 yıllık.Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefinde mutabık kaldık. Doğalgaz, LNG konusunda, Cezayir’in dördüncü müşterisi konumundayız. Anlaşmamız 1 Ekim 2019’da sona eriyor. ‘Fiyatı düşürebilirseniz, uzatmaktan yanayız’ dedik.

- KARŞIMIZA ÇIKANI VURURUZ: (Zeytin Dalı Harekatı) Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız gerekmiyor.’Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İcazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler (beton mikserleri) çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor? Türkiye eski Türkiye değil. Rusya ve İran’la görüşmelerimizi yaptık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la da bir görüşmem oldu. Durumları izah ettik.

- MACRON’LA AFRİN’İ KONUŞMADIK: O haberler doğru değil. Macron o tür bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz, terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Orada ulusal güvenliğimiz için de tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadele ediyoruz.

- ÇAVUŞOĞLU-TILLERSON ZİRVESİ: Biz ABD’nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor. Bizim Münbiç konusundaki tavrımız öteden beri net. Orada terör örgütü olmamalıdır. Münbiç’in asıl sahibi kim? Araplar. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Şimdi oranın asli sakinleri olan Arap aşiretleri, orayı koruma konusunda kararlılar. Rex Tillerson’a da söyledik. Münbiç, Münbiçlilerin olmalı.

- OPERASYON HIZLANACAK: Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. An itibarıyla orada 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Cerablus, Rai, Bab’da konrol altına almış olduğumuz alan 2 bin kilometrekare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

- 28 ŞUBATÇILAR BEDEL ÖDEMELİ: Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanıyım. O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı. Şimdi gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz.

İTTİFAK KAPISI SAADET’E AÇIK

BBP’nin de bizimle yürümesi söz konusu. Onların partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. İP’miş şuymuş buymuş falan bunların milli, yerli diye bir derdi yok. Biz bu ülkenin dertleriyle ile hemdert olan, ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla cumhurun ittifakını kuruyoruz. Şu ana kadar gayet uyumluyuz. Gittiğimiz her yerde belediye MHP’deyse belediye başkanları, il başkanları bizi karşılamaya geliyor. Sayın Bahçeli’yi gittiği illerde aynı şekilde bizim teşkilatımız da karşılıyor. Cumhurun ittifakını fiili olarak uygulamaya başlamış durumdayız. Tabandaki bu bütünleşme, bu birleşme, mart ve kasıma kadar açıkça görülsün istiyoruz. (Saadet Partisi ile) Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz. Bizim açımızdan kapı kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar.