Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darfur Sultanı Ali Dinar, ortak tarihimizdir

Kızıldeniz'de yer alan Savakin Adası'ndaki Hanefi ve Şafi camileriyle, gümrük binasının restorasyon ve tadilat işlemlerinin tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, "Son Darfur Sultanı Ali Dinar'ın, El Faşir'deki kasrı ile Orta Darfur'daki mezarının restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Darfur Sultanı Ali Dinar, ortak tarihimizin en önemli sembollerinden biridir. Kendisi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yla birlikte emperyalizme karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuştur." diye konuştu.

Darfur Sultanı Ali Dinar Kimdir?

16. yüzyılda kurulan ve Hilafet merkezi konumundaki Osmanlı Devletine biat eden Darfur Sultanlığı, İngilizlere karşı 1881'de Sudan'da başlayan Mehdi direnişine destek vermiş Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı Padişahı ve Halifesi V. Mehmed Reşad'ın cihat ilanı üzerine İngilizlere karşı Osmanlı'nın yanında yer almıştı.

Osmanlı'dan gönderilen bir kısım silah desteğiyle beraber Sultanlığın başkenti El-Faşir'de İngiliz kuvvetleriyle savaşan ve modern silahlarla donatılmış İngilizlere karşı tutunamayarak, Darfur'un batısındaki Mara dağları bölgesine çekilen Dinar, 6 Kasım 1916'da şehit edilmişti.

- "Türkiye'de 80 milyon kardeşinizin olduğunu bilmenizi istiyorum"

Erdoğan, Osmanlı'nın Savakin'e gelişinin, kutsal mekan olan Mekke ve Medine'yi, kardeş halkların yaşadığı İslam topraklarını sömürgecilerden koruma amaçlı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Afrika'ya bakışı ve bu kıtada yürüttüğü tüm faaliyetlerinin, insani amaçlı ve daima karşılıklı yarar ilkesi doğrultusunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, geniş bir coğrafyada hüküm sürüp de tarihinde sömürgecilik ayıbı ve bunun getirdiği vahşet izleri olmayan tek milletiz. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de Afrika'nın kaderinin Afrikalılar tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda, Afrikalı dostlarımızın kendi ayakları üzerinde durmak için ihtiyaç duydukları kurumsal altyapının kurulması ve güçlendirilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Sudan'ın da bu coğrafyada önemli bir ağırlığı olduğunu biliyoruz. Sudan'ın son 20 yıldır içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi geride bıraktığını görüyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Siz değerli Meclis üyelerinin, Sayın Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir öncülüğünde başlatılan Milli Diyalog Süreci'ne verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.

Milli Diyalog Süreci'ne katılmayan silahlı gruplar ile muhalefet partilerinin de en kısa sürede sürece dahil olmalarını temenni ediyoruz."

Sudan'ın, bölgesinin güvenlik ve istikrarına yönelik yapıcı aktif dış politikasıyla, uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olduğunu ispatladığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını "Sizlere gönül kapılarımız her zaman açıktır. Türkiye'de 80 milyon kardeşinizin olduğunu bilmenizi istiyorum." diyerek tamamladı.