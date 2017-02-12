Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ, El Bab'ı terk ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda, üç Körfez ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olan Bahreyn'e hareketi öncesi konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İki ülke arasında devlet başkanları düzeyinde 7 aradan sonra düzenlenen bu ziyaretle yeni bir dinamizm kazandı. Bu ilişkileri daha da ilerletmek istiyoruz. Altyapı, üst yapı, savunma sanayine yönelik birçok konu ele alınacak. Ticaret hacmimizi daha yukarıya taşımayı istiyoruz. Ülke olarak son 14 yılda el ettiğimiz imkan ve kabiliyetleri paylaşacağız. Türkiye ile Körfez İşbirliği arasında yüksek düzeyli diyalog bulunuyor. Ekim ayında Riyad'da gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısı kritik bir adım oldu. Dışişleri bakanları toplantısı Bahreyn dönem başkanlığında ülkemizde gerçekleşecektir. Bahreyn ziyaretimiz konsey ile işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından önemli olacaktır.

Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan'a geçeceğiz. Çok yakın ve samimi bir işbirliği tesis ettik. Birçok alanlarda münasebetleri derinleştirirken başta Suriye olmak üzere eşgüdüme sahip olduk. Kral Salman'ın ziyareti kırılma noktası oldu. Kurulan konsey ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bu ülke olan ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. İkili ve bölgesel meseleleri de ele alma fırsatımız olacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ana gündem maddeleridir. Askeri, savunma sanayi de diğer önemli konulardır.

Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a geçeceğiz. Bugün Türkiye-Katar münasebetlerine gıpta ile bakılmaktadır. Birçok alanda çok yakın diyağumuz bulunuyor. 2014 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite kritik bir rol oynuyor. Katar Emiri ile yapacağımız istişarelerde stratejik başlıkları ele alacağız. Bölgesel meseleleri de görüşeceğiz. Suriye konusunda dönüm noktasında denilebilecek hadiseler oldu. Akan kanın son bulması için yoğun çaba içindeyiz. Adalet, meşruyet ve hakkaniyet çerçevesinde tüm taraflarla yoğun temaslar yürütüyoruz. Bu gayretlerin yakında hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bölgesel ve küresel ölçekte yeni bir dönemin kapılarının aralandığı bu dönemde hayırlar niyaz ediyorum.

SORU-CEVAP

RUSYA'NIN "SINIRA ULAŞILDI" AÇIKLAMASI

Şu anda El Bab gerek bizim tarafımızdan, gerekse ÖSO tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette. Güçlerimiz ÖSO ile birlikte merkeze inmiş vaziyette. Şu anda merkeze girilmiş vaziyette. Artık DEAŞ güçleri tamemiyle El Bab'ı terk etme sürecine girdi. Bundan sonrası an meselesidir. Planlanan uygulama da yürütülmektedir.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Bu konuyla ilgili açıklamaları yaptık. Bu açıklamalar noktasında benim yapmış olduğum açıklama, gerek silahlı kuvvetlerimizin gerekse istihbarat teşkilatımızın bana verdiği bilgiler çerçevesindedir. Açıklamalar karşılıklı yapılmıştır. Bu işin gerçek boyutdur. Bunun dışındaki açıklamalar itibar edilecek açıklamalar değildir. Bu süreç içerisinde bizlerin işleri çok daha hassas, çok daha dikkatli bir şekilde götürme gayretlerimiz var. Zira CIA başkanının gelişiyle, Trump ile yaptığımız görüşme ve Sayın Putin ile yaptığımız görüşme, genelkurmay başkanlarımızın yaptığı görüşme bu hassasiyetin nereye vardığı konusunda çok önemli. Bizim buradaki hedefimiz terörden arındırılmış bir bölge için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın en doğusunda Cerablus vardır, en batı ayağında El Rai vardır. Güneye doğru ilk etapta Dabık, sonra El Bab hallolmak üzere. Sonra Münbiç ve Rakka olayı var. Bu konuyla ilgili olarak ABD yönetimi, CIA ile düşüncelerimizi paylaştık. Hedef, burada 4-5 bin kilometrekarelik güvenli bölgedir. Hem Suriye'den göçü önlemek, hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Bizim onlara yeni şehir kurma gayretimiz var. Sayın Trump ile, koalisyon güçleriyle paylaştım. İkincisi olarak uçuşa yasak bölge konusu. En önemlisi eğit-donattır. Bunu bizler yürütüyoruz. ÖSO bu eğit-donat kapsamında yetiştirilmiş bir ordudur. Şu ana kadar çok faydalı olmuşlar, çok da şehit vermişlerdir.