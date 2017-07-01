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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim şart

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözülme işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın daha dinamik, gayretli, üretken, vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edeceklerdir ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözülme işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın daha dinamik, gayretli, üretken, vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edeceklerdir ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu, sanıyorum sizler de kabul edeceksiniz. Dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda kongre takvimini büyük ölçüde netleştirdik." dedi.

"16 NİSAN'DAN SONRA BAŞARI ÖLÇÜSÜ DEĞİŞTİ"

16 Nisan'dan sonra başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamayacaksınız. Netice almak için mutlaka yüzde 50+1'e ulaşmak zorundasınız.

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