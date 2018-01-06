Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'yi açacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılışını yarın yapacak.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Balat'ta bulunan Demir Kilise'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yarın açılışı gerçekleştirilecek.
Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise'nin açılış töreninde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da hazır bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin ardından Borisov'u İstanbul'da kabul edecek.
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