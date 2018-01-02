Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.
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