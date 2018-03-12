Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denize döktük bunu unutma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Atalarımızın yaptığını yaparız’ diyerek Türkiye’yi küstahca tehdit eden Yunanlı mevkidaşı Pavlopulos’a seslendi: Masal yerine tarih kitabı oku.
ERDOĞAN, TÜRKİYE’YE TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK OLMAYAN BİRLİĞE TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi terörle mücadelede yalnız bırakan NATO’ya tepkisini dün de sürdürdü. AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşma yapan Erdoğan, şu mesajları verdi…
- BERABER YÜRÜRÜZ: (“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine) Ordumuz şu anda yolunda kaim, daim devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yürürüz.
- HEDEF BİZİZ: Vesayetçilerden darbecilere, terör örgütlerinden dış güçlere kadar ülkeyi ve milleti hedef alan ne kadar şer odağı varsa, hepsinin hedefi AK Parti’dir. Bu böyle bilinmelidir. Türkiye’yi yolundan, rotasından, rayından çıkarmak isteyen, hedeflerinden uzaklaştırmaya niyetlenen herkes önce bizim üzerimize yürümüştür.
- 3300 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Biz bir yandan ülkemizin 81 vilayetini, eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatırken diğer yandan da istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlerle mücadele ettik. Afrin mücadelesinde bugünkü rakam ne oldu? 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik.
- MASKEYİ ÇIKARDILAR: Türkiye’yi ve milleti esir etmek, ezanı susturmak, bayrağı indirmek için başlatılan saldırılar boşa çıkartılınca bir başka tehdit daha musallat edildi. Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenler yüzlerindeki maskeyi indirip niyetlerini ifşa ettiler.
- EY NATO: Ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede uygulanmaya çalışılan plan, bizi iş birliği yaptığımız güçleri gözden geçirmeye mecbur bıraktı. ‘Müttefikimiz’, hatta ‘dostumuz’ dediğimiz güçlere bakışımızı, bize söylenen sözlere değil sahadaki eylemlere göre yeniden belirledik. İçinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO’nun en güçlü üyesiyiz. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğu zaman NATO’dan bize bir görev terettüp ettiğinde, yeri geldi Somali’de, Afganistan’da, Balkanlar’da olduk. Peki bütün buralarda biz yer alırken, şu anda Suriye’de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri oradan bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim? Ama maalesef şu ana kadar hala olumlu bir ses, söz yok.
- HADLERİNİ BİLDİRDİK: Artık savunma sanayinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıyoruz. Artık bizi kapılarında silahlı, silahsız insansız hava aracı almak için müracaat ettiğimizde süründürenler, şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. ‘Olmaz’ dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. ‘Yapamazsınız’ dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. ‘Başaramazsınız’ dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. ‘Haddinizi aşmayın’ diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik.
Cumhurbaşkanı "AK Parti, milletimize aşık, AK Parti, bu vatana aşık. Sizin aşkınız bizi deli divane etti” diye konuştu.
DİYANET: POPÜLİST SÖYLEMDENKAÇINMALIYIZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır” dedi. Basın toplantısı düzenleyen Erbaş, son günlerde yaşanan tartışmalara da nokta koydu: “Dinin değişmez sabitleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir.”
DEAŞ ve FETÖ gibi insanlar din adına ahkam kesiyor
AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
- KONUŞMAK HAKKIM: Son zamanlarda din adına ahkam kesenler bulunuyor. Bu noktada da şunu çok açık, net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir, ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. Eğer biraz dini tedrisatım varsa buradan aldığım ilhamla konuşmam gerekir.
- DİYANET CEVAP VERSİN: Herkese diyoruz ki, ilahiyatçılarımız, başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, bütün ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleriyle yaptıkları şuralarıyla gereken cevabı bunlara vermeli, meydanı da boş bırakmamalı. Her konuda dinin, itikadi anlamdaki konularından tutunuz, muamelata, ibadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar Müslüman’ın birbirleriyle olan bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım.
- HADİ ORADAN: DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar? ‘İslam adına biz bunları yapıyoruz’ diyor. Hadi oradan, ne İslam adına. Bizim dinimizde kalkıp da durup dururken siz bir insanı öldüremezsiniz. Çünkü bir insanının ölümüne neden olmak tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir. Ama bir insanın hidayetine, ihyasına vesile olmak da tüm alemin ihyasına vesile olmak gibidir. Bizim dinimiz böyle bir din ve her gün beş vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbimiz ne buyuruyor bize? Errahmanirrahim. Yani bizim Rabbimiz hem rahmandır hem rahimdir. Peki Rahman olarak Rabbimizin tecellisi kimedir, sadece Müslüman’a mı? Hayır, tüm insanlaradır. Tüm insanlara karşı Rabbimiz merhamet sahibidir. Ama rahim sadece Müslümanlara karşıdır. Bunların bir sebebi var. Bu noktada da bizler dinimizi iyi sahiplenecek ve dinimize karşı yapılan saldırılar, ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, bölmeye çalışmadılar mı? O da kürsülerden din adına konuşuyordu. İblis, biliyorsunuz melaike-i kiram içerisinde ilmi en ileri olandı, ama sevgili Peygamberimize de öncelikle tabi Rabbimize isyan eden o olmadı mı, tanımadı mı? Tanımadı. ‘Ben diğer meleklerden daha üstünüm’ dedi ve ‘diğer meleklerden daha üstünüm’ diyerek orada isyanını ortaya koydu ve o isyanla birlikte de Allah ebediyen huzurundan kovdu.
OSMANLI TOKADINI SADECE TERÖRİSTLER YEMEDİ
Erdoğan, “Şu anda 3300 terörist yemedi sadece Osmanlı tokadını... Onların dışında bazıları da yedi” dedi.
Bolu’nun ardından Sakarya’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresi öncesi halka seslendi.
- AFRİN’E 4 KM KALDI: Niye Afrin’deyiz? O teröristlere biz ne dedik? Dedik ki ‘Rahat durun. Eğer rahat durmazsanız sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız.’ Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin’e giriyoruz. Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometrekarelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü.
- KOVALIYORUZ: Biz işgalci değiliz, biz sadece ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin’de yine o teröristleri kovalıyoruz.
- HANİ DOSTTUK: Biz bugüne kadar soytarıların, alçakların, adilerin, PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, DEAŞ’ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. ‘Yanlış yapıyorsunuz, gelin beraber DEAŞ ile mücadele edelim. Terör örgütlerine karşı beraber bu mücadeleyi verelim.’ dedik. Ama bunlar gittiler onlarla beraber oldular. Silah, mühimmat gönderdiler. Hani dosttuk, hani NATO’da beraberdik? Yine söylüyorum, ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın?
- HANGİSİ HOŞUNA GİTMEDİ?: Rabia’yı unutmuyorsunuz değil mi? Birileri Rabia’yı terör örgütünün işareti olarak biliyor, zavallı bay Kemal. Rabia, içinde ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi?
- DİLİNİ KOPARIRIZ: 18 milyon kilometrekareden verdik, verdik, verdik 780 bin kilometrekareye düştük. Bu 780 bin kilometrekarede kimse öyle hesap mesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız ve o hesabı olanlara hesabını sorarız. Bu devleti de biz kimseye böldürtmeyiz. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız. Vatandaşlara seslendikten sonra AK Parti Sakarya Kongresi’ne katılan Erdoğan, şunları kaydetti:
- İSTİKBAL MÜCADELESİ: Biz hiç kimsenin baskı zulüm görmediği dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil, hak ve adalet kavgasıdır. AK Parti’ye gönül veren, bu kutlu çatı altında hizmet eden her bir yol arkadaşımın hedefi, gayesi, evet, kızılelması budur.
- HALA ANLAMADI: Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da ne yazık ki dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu hala anlamadı... Neyse… Biz işimize bakalım. Şu anda 3300 terörist yemedi sadece Osmanlı tokadını... Onların dışında bazıları da yedi. Bildiklerimiz çok, bildiklerimizi kağıda dökeceğimiz zamanlar da gelecek.
- MASAL YERİNE TARİH KİTABI: Biz bu ülkeyi ihsanla lütufla birilerinin kolları ve kanatları altında kurmadık. 1071’den beri şehitlerimizin kanlarıyla yoğurarak kendimize vatan yaptık. Boylarından büyük laflar edenler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları terk ettiklerini hatırlasınlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz.
- İTİMAT EDİLEN ÜLKEYİZ: Türkiye’nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Biz her zaman komşularımızın, kardeşlerimizin kendinden emin olduğu, sırtını dayadığı, itimat ettiği bir ülke olduk.
- GURUR ALDATIR: Şu hususları özellikle söylüyorum: Tevazu yüceltir, kibir düşürür, hasret bitirir, gurur aldatır. AK Parti tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi zaferlerini artırdıkça tevazusunu büyütmüş bir partidir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.