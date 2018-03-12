Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denize döktük bunu unutma!

ERDOĞAN, TÜRKİYE’YE TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK OLMAYAN BİRLİĞE TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi terörle mücadelede yalnız bırakan NATO’ya tepkisini dün de sürdürdü. AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşma yapan Erdoğan, şu mesajları verdi…

- BERABER YÜRÜRÜZ: (“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine) Ordumuz şu anda yolunda kaim, daim devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yürürüz.

- HEDEF BİZİZ: Vesayetçilerden darbecilere, terör örgütlerinden dış güçlere kadar ülkeyi ve milleti hedef alan ne kadar şer odağı varsa, hepsinin hedefi AK Parti’dir. Bu böyle bilinmelidir. Türkiye’yi yolundan, rotasından, rayından çıkarmak isteyen, hedeflerinden uzaklaştırmaya niyetlenen herkes önce bizim üzerimize yürümüştür.

- 3300 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Biz bir yandan ülkemizin 81 vilayetini, eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatırken diğer yandan da istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlerle mücadele ettik. Afrin mücadelesinde bugünkü rakam ne oldu? 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik.

- MASKEYİ ÇIKARDILAR: Türkiye’yi ve milleti esir etmek, ezanı susturmak, bayrağı indirmek için başlatılan saldırılar boşa çıkartılınca bir başka tehdit daha musallat edildi. Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak isteyenler yüzlerindeki maskeyi indirip niyetlerini ifşa ettiler.

- EY NATO: Ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede uygulanmaya çalışılan plan, bizi iş birliği yaptığımız güçleri gözden geçirmeye mecbur bıraktı. ‘Müttefikimiz’, hatta ‘dostumuz’ dediğimiz güçlere bakışımızı, bize söylenen sözlere değil sahadaki eylemlere göre yeniden belirledik. İçinde bulunduğumuz NATO, biz bu NATO’nun en güçlü üyesiyiz. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğu zaman NATO’dan bize bir görev terettüp ettiğinde, yeri geldi Somali’de, Afganistan’da, Balkanlar’da olduk. Peki bütün buralarda biz yer alırken, şu anda Suriye’de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri oradan bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim? Ama maalesef şu ana kadar hala olumlu bir ses, söz yok.

- HADLERİNİ BİLDİRDİK: Artık savunma sanayinde yüzde 60-65 yerli üretim yapıyoruz. Artık bizi kapılarında silahlı, silahsız insansız hava aracı almak için müracaat ettiğimizde süründürenler, şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Yanlış komşular elhamdülillah bizi mülk sahibi yaptılar. Daha neler olacak neler. ‘Olmaz’ dedikleri ne varsa hepsini de hayata geçirdik. ‘Yapamazsınız’ dedikleri ne varsa, hepsini gerçekleştirdik. ‘Başaramazsınız’ dedikleri ne kadar mücadele varsa, hepsinin de içine adeta gözü kapalı daldık. ‘Haddinizi aşmayın’ diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik.