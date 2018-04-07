Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

Bizi bölemeyecekler onun için ne diyoruz tek millet

- CHP, Hakkari'de toplantı yapıyor bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyim malum partinin desteğiyle yapıyor

- Bu iş kürekle olmaz yürekle olur

Son aldığım rakam Afrin'de 4000 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4200, 4300'ü bulur.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

- Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya bilet ücretleri bizden

- Artık metal yorgunluğu yok yeniden diriliş var

-Onlara haddini benim halkım inşallah 2019 seçimlerinde bildirecek

- Kim daha çok çalışırsa Allah başarıyı ona nasip eder

- Biz ana muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Ancak yapabileceklerimizin sözünü verdik

- Göreve geldiğimde borcumuz 23 milyar dolardı. Şimdi hiç borcumuz yok

-Savunma sanayinde kendi silahını yapan bir Türkiye var. Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bizim kendi SİHA'larımızla teröristleri vuruyoruz

- İHA'mız koordinatları veriyor. F-16'lar gidip indiriyor

-Ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak nükleer enerji santralinin temelini attık