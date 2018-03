Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dinde reform aramıyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “İSLAMDA YERİ OLMAYAN YORUMLARA” SAVAŞ AÇTI…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi”nin açılışında önemli mesajlar verdi.

- ASLA DEĞİŞMEZ: Değişimi inkar etmek kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da ilkeler de vardır. Mesela İslam’ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz. Mesela Allah’ın, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize açıkça ifade ettiği hükümler, yani naslar asla değişmemiştir, değişmeyecektir.

- KIYAMETE KADAR: İslam ve Kur’an-ı Kerim, Rabbimizin emri gereği kıyamete kadar caridir. Bu da dinimizin ve kitabımızın kıyamete kadar gidecek olan tüm toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, ortaya çıkacak tüm yeni durumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir.

- MECELLE KAİDESİ: Kur’an-ı Kerim’in her zaman söyleyecek sözü vardır. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihatlar, geliştirilen kurallar ve bunların uygulamadaki karşılıkları zamana, şartlara, imkanlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir.

- KENDİMİZİ KANDIRIRIZ: Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Yani zamanın değişmesiyle ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlardır, bunlarla hareket edilir. Eğer biz, içtihatları değiştirmezsek yani uygulamaya ilişkin kuralları, içinde bulunduğumuz şartlara göre sabit olan naslara uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar eskiden olduğu gibi şimdi de kendilerini sürekli olarak geliştirmek durumundadır.

- FATURA KESEMEZ: Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir.

- İNSAN ŞAŞIRIYOR: Ülkemizde pek çok örneğini gördüğümüz bir ifrat tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini şaşırıyorlar. Bu konularda konuşma yetkisi benim değil, ben Diyanet İşleri Başkanı değilim. Ama Cumhurbaşkanı olarak, bir Müslüman olarak dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok. Burada bildiğimizi söylemek zorundayız.

- KORKUYORLAR: Bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. İşte bu tür adamlar konuşursa ortaya böyle zaaflar çıkar. Bu konularda tavır alması gereken hocalarımızın, ilahiyatçılarımızın, alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor veya korkuyorlar.

- HADSİZLİKLER: Çıkacaksın gerçek neyse söyleyeceksin. Hiç kimsenin Türkiye’ye böyle bir kafa karışıklığı yaşatmaya, dinimizi böylesine karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim isyanımız bu hadsizlikleredir. Biz bir dinde reform, böyle bir şey aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla.

- HAKKINIZ YOK: Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse onu söylemeye devam edeceğim. Kitabımızın, Kur’an’ımızın, İslam’ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Bu tür gözlüklerle bakarak kalkıp da dinimize fatura kesmeye, kestirmeye de hakkınız yok.

DELİ GÖMLEĞİNİ PARÇALIYORUZ

AFRİN MERKEZİ KUŞATILDI

- 3171 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Şu an Afrin’de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Artık Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız.

- YARIN MÜNBİÇ’TEYİZ: Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Bugün Afrin’deyiz, yarın Münbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız. Operasyonlarımız Afrin’deki terör bataklığı kurutulana kadar devam edecektir. Türkiye terör koridorunun oluşturulmasına rıza göstermeyecektir.

- İYİ YOLDAYIZ: Şu anda bir Cumhur İttifakı var. Birilerini rahatsız ediyor. Demek ki iyi yoldayız. Aslında 7 Ağustos birlik, beraberlik ruhunun hamdolsun bugüne yansımasıdır.