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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul, 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul, 1 saat sürdü.  

 

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