Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de

Düzce Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından belediyeye geçen Erdoğan, belediye önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Düzcelileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Düzce'nin bugün kendilerine heyecan, coşku dolu, anlamlı bir gün yaşattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının son gününün yaşandığını dile getirerek, "Az önce Kato'daki kahramanlarla telefonda görüştüm, yiğitlerimizle görüştüm. Düzce'nin selamını onlara gönderdim, onlar da Kato'dan sizlere selam gönderdiler. 'Terörle mücadelemizi son teröristi bitirinceye kadar devam ettireceğiz. Bu vatan bize emanettir, hiç endişe etmeyin.' dediler. Biz de dedik ki 'Bilesiniz ki Düzce'deki her sivil bir neferdir." şeklinde konuştu.

- "FETÖ'cü alçaklara karşı dimdik ayakta durdunuz"

Erdoğan, "Millet olarak gerçekten siz kendinizi, Çanakkale'deki büyüklerimiz nasıl ispatladıysa, Kurtuluş Savaşı'ndakiler nasıl ispatladıysa, siz de kendinizi 15 Temmuz'da öyle ispatladınız. Bu meydanları öyle doldurdunuz, yılmadınız, usanmadınız, o FETÖ'cü alçaklara karşı dimdik ayakta durdunuz. İnşallah bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz ve Ufuk şehidimizin kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi sürdürürken "Rabia"yı unutmayacaklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek millet' diyeceğiz, 'Tek bayrak' diyeceğiz, 'Tek vatan' diyeceğiz, 'Tek devlet' diyeceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Kimse ırkçılık yapmayacak, kavmiyetçilik yapmayacak, hepimiz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Bu, yetmez mi? Kardeşlerim, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü, Arap, Arnavut, Boşnak, hepsi bir kenara, herkes şüphesiz ki kavmiyle övünebilir ama unutmayın, yaratılmışların en şereflisi insandır.

Bakın, Allah, 'Yaratılmışların en şereflisi insandır.' diyor, 'Filanca kavimdir.' demiyor. Öyleyse bizler de insan olmanın bahtiyarlığı içinde Sevgili Peygamberimizin ümmeti olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz ve ümmet bilinci içinde inşallah bu yolculukta devam edeceğiz, ona toz kondurmayacağız. Millet olarak tek millet, bayrak olarak tek bayrak, vatan olarak 780 bin kilometrekare tek vatan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tek devlet."

Konuşmasının ardından belediyeye geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de eşlik etti.