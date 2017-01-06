Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab, Münbiç'i terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, oradan FETÖ oradan başka bir örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Şunu kimse inkar edemez; Birileri bu örgütleri Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe karşımıza çıkamıyorlar. Biz tarihimizin önünde kaçmadık, bu millet ölürsem şehit diyenlerdeniz. Biz kadere iman etmiş insanlar olarak bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendi çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar, yaptıkları yanlışı bir gün görecekler ama iş işten geçecek. Emin olun Türkiye bu musıbetin üstesinden gelecek. Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan ve şehit olan polisimizi gördünüz değil mi? Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü bütünleşmesini sağladı.

"2023, 2053, 2071 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri ve sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kazanmış bu sebeple Şanlı ünvanını elde etmiş bir şehirdir. Bu günde Şanlıurfa terörle mücadelede en önde yer alan, dünyanın en büyük ödüllerine ziyadesiyle layık olmuş bir ildir. Teröristlerin inlerine girdik, onları tepeliyoruz ve tepelemeye de devam edeceğiz. El Bab'a girdik, Rai'ye girdik, Cerablus'a girdik. Şanlıurfalıları ve 79 milyon milletimizin tamamını yüreğinden dağlayanlar hak ettikleri cezaları alıyorlar. PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecekler. Sizin her biriniz Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak Batı'ya meydan okudunuz. Hz İbrahim ateşe atıldığında ne demişti: Hasbınallahü Ve Nığmel Vekil. Biz de bugün yaşadığımız sıkıntılar karşısında aynı şeyi söylüyoruz.

ARTIK SURİYE'DEN GELİP TOPRAKLARIMIZI KUŞATAMAYACAKSINIZ

Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Halisdemir'ler var. Ne diyor o ağıtta: Urfalıyam dağlıyam, bahçeliyem bağlıyam, ben yürekten vuruldum ciğerimden bağlıyam... Şanlıurfalıları ve 79 milyonumuzun tamamını yüreğinden vuranlar hak ettiklerine çarptırılıyorlar. Şehitlerimiz var canımız yanıyor, ama onların da inlerine girdik ve onları da tepeliyoruz, tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus'a girdik mi, girdik. El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimize bire 10 katlıyoruz. Her şehidimizin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den gelip de bu toprakları kuşatamayacaksınız. Bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir. Şanlıurfa nüfusunun dörtte birini, Suriyelileri misafir ederek insanlık dersi verdiniz. Bunu Batı yapamadı. Sizin her biriniz Batı'ya meydan okudu. Dediniz ki, "Biz ensarız" ve muhacileri bağrınıza bastınız. Onlarla tas çorbayı paylaştınız.

ŞANLIURFA SAĞLAM DURDUKÇA TERÖRÜN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Ben nasıl 15 Temmuz'da milletimle iftiharla ettiysem şimdi de bu Ensar olan Şanlıurfalı, Gaziantepli, Kilisli kardeşlerimle tüm milletimle iftihar ediyorum. Bu şanlı şehir sıradan bir şehir değil. Hz. İbrahim Aleyhüsselatı Vesselam'ın, Hazreti Eyüb'ün en büyük musibetlere maruz kaldığı sabrıyla yoğrulmuş. Sabreden zafere erer. Bunun örneği Hz. Eyüb. Burası bir kutlu beldedir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında ne demişti: Hasbinallahüveniğmevvekil, yani bana Allah vekil'dir demiştir. Halil İbrahim bereketinin, Eyüp peygamber sabrının diyarı Şanlıurfa 1920'de düşmanı bağrından söküp atarak Kurtuluş Savaşımızın zafer müjdecisi olmuştur. Bugün de Şanlıurfa teröre karşı dirayetli duruşuyla, Suriyeli kardeşlerine sahip çıkmada gösterdiği fedakârlıkla 2023'ün müjdesini veriyor. Şanlıurfa sağlam durdukça Allah'ın izni ve yardımıyla Türkiye terör örgütünün de üstesinden gelir. O zaman Şanlıurfa şanına şan katacaktır.

AYIRIMCILIK YAPANLARIN AMACI BİZİ AYNI ATEŞE ATMAKTIR

Türkiye'yi kardeş kavgasıyla tutuşturup, yakmak, yok etmek isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği kardeşlik cevabı bir kez daha tarihe geçecektir. Bu ülkenin ancak 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaşı birlikte hareket edebildiğinde varolabileceğini şöyle bir etrafımıza baktığımızda tüm çıplaklığıyla hamdolsun görebiliyoruz. Bütün bunlara rağmen bu aziz milleti Arap, Kürt, Türk, Sünni, Alevi şu veya bu kesimden diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum. Yunus'un diliyle; biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz siyah beyaz ayırmadık. Şu kavimden, bu kavimden demedik, Allah için sevdik. Onun için bu oyuna gelmeyin. Bunun için burası Rabia Meydanı. Rabia'nın dört unsuru var. Tüm Türkiye duysun; tek millet, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Boşnak, Romanıyla 80 milyon tek millet. Tek bayrak, rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üçü bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekareyle tek vatan.

FETÖ, DEAŞ EN BÜYÜK ZARARI MÜTEDEYYİN KESİME VERDİ

Burada kimse operasyon yapabilir mi? Yaparsa onların yeri malum, cehennemdir. Gereği neyse silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız hesabını sorar. Dört, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Rabia Meydanı'na bu yakışır. Hiçbir vatandaşımızın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini sürekli körükleyen emin olun, en çok düşmanlığı bunun istismarını yaptıkları o kesimlere yöneliyor. Bölücü terör örgütü en büyük kıyımı, zararı, istismarını yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerimize verdi. Bu bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var; FETÖ, DEAŞ gibi örgütlerin en büyük zararı mütedeyyin kesimlere olmuştur. Biz bu tezgahı ortaya çıkardık. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin devreye girmesiyle ortaya dökülüverdi.

TEMİZLEMEDEN DURMAYIZ BİZİM İÇİN ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR

Daha dün niye bu örgütle mücadele etmeyin diyenler şimdi daha fazla ileri gitmeyin diyorlar. Yok öyle şey! Bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Ama bizim o topraklarda kalma diye bir derdimiz yok. O toprakların sahibi o topraklardaki Arap kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz. Irkçılığa bizim dinimizde yer yok. Rabbim bizleri kavimlere ayırmış. Ama birbirinizle iyi tanışın, anlaşalım diye. Allah katında en yüce olanı, Allah'a en yakın olanı. Biz müdahale deyince Irak'ın egemenlik hakları diyerek sahadan çıkarılmak istendik. Sırf Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlatılar. Rakka operasyonunu ertelediler. Hani niye mücadele etmiyorsunuz. Plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab, Münbiç'i terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizin yeniden güvene, huzura, istikrara kavuşmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız.

DESTEK VERİRLERSE BERABER YAPARIZ YOKSA YOLA DEVAM EDERİZ

Müttefiklerimiz destek verirse beraber yaparız, vermezlerse yolumuzda devam ederiz. Allah doğruların yardımcısıdır. Evet çok acı çektik, çok kayıplar verdik, çok sıkıntı çektik. Ama aynı zamanda başarı hikayesini ortaya koyduk. Demokrasi ile güvenliğin birlikte olabileceğini gösterdik. Mesela uluslararası alanda ilişkileri koparmadan da hakkımızı, hukukumuzu savunabileceğimizi gösterdik. Türkiye'nin başarıları bölgemizdeki ve dünyamızdaki diğer toplumlara örnek oluyor. Artık siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kulanılsın, bir millet gücünü, iradesini, kararlılığını ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz terör örgütleriyle üzerine gelindiğinde geri çekilmemiş, mücadeleyi tercih etmiştir. Bizim milletimiz darbecilerle üzerine gelindiğinde geri çekilmek şöyle dursun, ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır. Bizim milletimiz ekonomik saldırılar karşısında teslim olmak yerine imkanlarını seferber ederek destansı bir duyarlılık başlatmıştır.

BİZİM BU VATANDAN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ VAR MI?

15 Temmuz sonrası bir çağrı yaptım, yastığın altında ne varsa, dövizi Türk Lirası'na çevirdi ve Türkiye'de devran değişti. Şaşırdılar, yahu bu millet nasıl millet dediler. Evet, dedim bu millet böyle bir millet dedim. Biz millet-i İbrahimiz. Millet-i İbrahim olmak kolay değil. Bu milletin kökünde, ruhunda bu var. Elbette bu mücadelenin bir bedelinin olduğunu biliyoruz. Ama bugün bu bedeli ödemezsek yarın bize dünyayı dar ederler. Ey ülkemin 81 vilayetinde yaşayan tüm kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz var mı? Bizim bu bayrağın gölgesinden başka sığınacak yerimiz var mı? Bazıları kendilerine Avrupa'yı, Amerika'yı başka yerleri yurt yapmayı düşünüyor olabilir. Ama benim 80 milyon vatandaşımın ve benim kendi geleceğini bu vatanda kurmaktan başka bir düşüncesi yok. O ayyıldızlı bayrağın altında ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bu milleti terörle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

BİZ LAF OLA BERİ GELE DEĞİL İŞ OLA HİZMET EDE DİYORUZ

Biz sizi seviyoruz. Biz bu millete aşığız. Biz bu milletin dertlisiyiz, bu vatanın dertlisiyiz. Laf ola beri gele değil, iş ola hizmete gele, bunu yapıyoruz. Ayrıca ilçelerimizde çeşitli sağlık yatırımları tamamlandı. Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde 440 dersliğe sahip 20 adet ortaokul, ilkokul ve lisenin inşaası tamamlandı. Harran Üniversitesi'nde yapımları tamamlanan labaratuvar, araştırma merkezleri, öğrenci yurdunun açılışını bugün gerçekleştiriyoruz TOKİ Harran'da 74 adet konutu tamamladı. 12 km. Şanlıurfa-Güneybatı yolunun açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Şah Melik Kervansaray'ın açılışlarını da inşallah bugün gerçekleştiriyoruz. Diğer kurumlarımızın da şehir genelinde hayata geçirdikleri yatırımları hizmete alıyoruz.