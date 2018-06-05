Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji mesajı: Biz ithali durduracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir." dedi.

Erdoğan, maden işçileriyle Dedeman Otel'de düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Sözlerine, "Bu iftarı madende de yapabilirdik, arkadaşlarım bu teklifi yaptılar. Dedim ki, 'madene insek 50-100 kişiyle yapacağız ama biz bütün madenci arkadaşlarımızdan, bin kişi civarında eşleriyle beraber bu iftarı eğer ramazanda bir arada yaparsak, bu bize ayrı bir mutluluk verir, ayrı bir güç katar." diyerek başlayan Erdoğan, bugün önce Sakarya'da bulunduğunu ardından da Zonguldak'a geldiğini anımsattı.

Buradan da Ereğli'ye geçeceklerini, orada bir çay sohbeti yapacaklarını ve muhabbeti artıracaklarını belirten Erdoğan, "Zira muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl" diyerek, Ankara'ya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, seçimden seçime değil, buldukları her fırsatta ülkenin dört yanındaki illeri, ilçeleri ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Önümüzü vesayetle, darbeyle de kesmeye çalışsalar hep çareyi milletimize gitmekte bulduk." diyen Erdoğan, son 16 yılda karşılarına çıkan her engeli milletle beraber aştıklarını vurguladı.

"BURALARA HASIM OLANLAR DERS ALSINLAR"

Yeni bir dönemin eşiğinde bulunduklarını ve yine çözümü millette aradıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyoruz? 'Güçlü Meclis, hükümet ve Türkiye'. Onun için de desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, birbirlerinden sinerji ve güç almaları gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"O enerjiyi alacağız ki, buralara hasım olanlar ders alsınlar. Çünkü hasım olanlar var, hazmedemeyenler var, yalan yanlış vaatlerde bulunanlar var. Ama biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yalan yanlış değil. Biz bir şeyi söylersek onu yaparız, yapamayacağımızı asla vadetmeyiz.