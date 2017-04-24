Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, 'Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir.' ifadelerini kullandı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.
"Tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik"
Halklar arasındaki bağları kuvvetlendirmenin ortak amaç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz."
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