Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'i arkasına alan CHP, teröristin adını 'Piknikçi' yaptı

Erdoğan, Yakutiye ilçesinde düzenlenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, modern dünyayı hep birlikte kurduklarını söyledi.

Yalnızca ortaöğretimde 270 derslik yapıldığını, üniversite sayısının 75'ten 184'e çıkarıldığını dile getiren Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, üniversitelerin öğrencilerin ayağına götürüldüğünü, eğitim öğretimde bu başarının sağlandığını vurgulayarak, bu yolda nice badirelerle karşılaştıklarını, önlerine çıkarılan her zorluğun daha sonrasında yeni imkan ve müjdelerin habercisi haline dönüştüğüne dikkati çekti.

Türkiye'deki havalimanı sayısının 25'ten 57'ye çıkarıldığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nerelerden nerelere geldik. 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasa, hukuk, adalet... Her şey ayaklar altına alınarak yapılan haksızlığa karşı başlattığımız değişim bizi 16 Nisan'a taşıdı. Partimizi kapatmaya teşebbüs ettikleri dönemlerden hamdolsun, yüzde 52 oy aldığımız bugünlere ulaştık. Kimi zaman sokakları karıştırdılar, kimi zaman mahallelere hendekler kazdılar. Kimi zaman yargı, emniyet, asker içindeki çete mensuplarıyla darbe yapmaya çalışarak, kimi zaman ekonomik kriz çıkartmak için uğraşarak sürdürdükleri saldırıların hepsini de boşa çıkarttık."

"Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz"

"Çürük tahta mıh tutmaz." atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunlar çürük tahta, işte mıh tutmadı. Anlaşılan bunların da akıllarını başlarına alacakları, ülkemizle ve milletimizle uğraşmaktan vazgeçecekleri yok. Varsınlar, vazgeçmesinler. Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz. Onlar çelme taktıkça biz daha yükseğe çıkıyoruz. Onlar hile yaptıkça biz doğruya daha çabuk ulaşıyoruz. Onlar ambargo uyguladıkça biz kendimizi daha hızlı geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." atasözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda biz insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Şu anda silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Ama anamuhalefetin başındaki ve onun yanındakiler, Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? 'Silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar.' diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da 'piknik yapanlar' koydular. Çıkıyor genel başkanı da 'Ama onların yanında silah yoktu ki.' diyor. Şimdi teröristin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu, sen oraya mı gittin? Sen orada mıydın? Giysileriyle, her şeyiyle bas bas bağıyor, 'Ben buradayım.' diyor.

Bütün çekimler yapılıyor, tüm kameralarla yer tespitleri yapılıyor ve SİHA'larımız tam hedef vuruyor. İnlerine gireceğiz dedik mi? Dedik.

Şunu unutmasınlar, şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız. Bir bizden gidiyorsa on onlardan gidiyor. Bu konuda asla affımız yok. Hangi Batı ülkesine sığınacaklarsa varsın o Batı ülkelerine sığınsınlar ama bu ülkede halkımın huzuruna onlar asla müdahale edemeyecekler. Onlar polisime, askerime, korucuma asla bu tür yollarla kan kusturamayacaklar. Şehitler veriyoruz, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek yürüyeceğiz üzerlerine."

"Daha çok gayret, daha çok çalışacağız"

Türk milletinin bir ferdi olduğu için Allah'a hamdettiğini söyleyen Erdoğan, "Ya Rab, beni bu aziz milletimin bir ferdi olarak yarattın ve bu milletime hizmet etme şerefiyle de müşerref kıldın. Sana sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

"Erzurum seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Erzurumla gurur duyulmaz da nereyle duyulur? Ama hazirandaki yanlışa düşmeyeceğiz değil mi bir daha? Daha çok gayret, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kürt vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Sizi istismar edenlere aldanmayın. Bunlar hiçbir zaman sizin hizmetkarınız olmadılar. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, onlar sizi sevmediler. Sakın bunların oyununa gelmeyin. Onun için biliniz ki bu kardeşleriniz bu ülkede bu milletin efendisi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldi. Biz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Dadaş'ıyla, aklınıza ne gelirse hepsine hizmetkarız. Farkımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık onlara ihtiyacımız yok"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konuma da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi güç sahibi yaptılar. Bize insansız hava aracı vermediler. Bize silahlı insansız hava aracı da vermediler ama hamdolsun, şimdi onu biz yapar hale geldik. Hani 'Kötü komşu ev sahibi yaparmış.' var ya aynen teknolojide bizi böyle bir noktaya getirdiler. Bunların daha da iyisini yapacağız. Kendi uçağımızı da yapacağız. Kendi silahlarımızın envaiçeşidini yapıyoruz, daha da yapacağız.

Kendi tankımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Temel savunma ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamazsak en kritik zamanda yolda bırakılacağımızı yaşayarak öğrendik. Bunu, ta Kıbrıs'ta öğrendik. Orada bize aynı numarayı yaptılar. Orada telsiz vermediler telsiz ama şimdi onlara ihtiyacımız yok, artık biz yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojiye ve güçlü bir altyapıya dayalı konularda bir anda netice almanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar ihtiyacımız ne varsa kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik, elbette halen çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." görüşünü paylaştı.

Erzurum'a en son 12 Nisan'da geldiğini hatırlatan Erdoğan, Erzurum'un, o gün tarihi rekorla "evet" diyeceğinin sözünü verdiğini, sandıklar açıldığında yüzde 75 "evet" oranıyla sözünü tuttuğunu söyledi.

Erzurumlulara bizzat teşekkür etmek için ilk fırsatta gelmeyi kararlaştırdığını dile getiren Erdoğan, "Dadaşlara bizlere güvendikleri, böylesine büyük bir oy oranıyla destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi 2019 Mart ve Kasım'a hazır mıyız?" diye sordu.

Vatandaşların "Evet" karşılığını vermesi üzerine "Maşallah" diyen Erdoğan, bugün hem teşekkür etmek hem de il divanı toplantısı ve açılış yapmak için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Konuşma yaptığı alanın yanında yer alan alışveriş merkezini işaret ederek, "Muhteşem. Size yakıştı mı?" diye soran ve "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Zaten size yakışanları yapmaya mecburuz." ifadesini kullandı.

MNG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'a, verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür eden Erdoğan, Günal'ın, Konaklı'da kış sporlarıyla ilgili bir merkez yapmaya söz verdiğini söyledi. Erdoğan, Günal'ın olumlu yanıt vermesi üzerine, "Hayırlı olsun." dedi.

"Ortadoğu'nun en büyük tesisi"

Fuar merkezinin kendi alanında Ortadoğu'nun en büyük tesisi olduğunu belirten Erdoğan, merkezin 12 binin üzerinde kişiyi ağırlama kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve uluslararası düzeydeki tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesine uygun bu eseri Erzurum'a kazandıran Büyükşehir Belediyesini tebrik etti.

Açılışı yapılacak alışveriş merkezinin 160 bin metrekare kapalı alanı ve 160 mağazasıyla Erzurum'un ticari, sosyal ve kültürel hayatına çok önemli katkılar yapacağını dile getiren Erdoğan, merkezin Türkiye'nin 5 büyük alışveriş merkezinden biri olacağına dikkati çekti.

"Güçlü bir altyapı kurduk"

Bu yatırımları Erzurum'un aydınlık geleceğine olan güvenin bir tezahürü olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kadim bir tarihi, kültürel, siyasi geçmişe sahip Erzurum'un önünde inşallah yeni bir dönem açılıyor. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göçleri sırasında kapı görevi gören Erzurum, Türkiye'nin Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Güney Asya'dan Ortadoğu'ya kadar olan açılımında da aynı görevi icra etmeye adaydır. Geçtiğimiz 15 yılda Erzurum'a yaptığımız yatırımlarla şehrimizin bu iddiasını kuvveden fiile geçirmesi için güçlü bir altyapı kurduk." dedi.

Eğitimde üç bine yakın derslik, 12 bine yakın yükseköğrenim yurdu yaptıklarını, mevcut üniversiteyi geliştirip yeni üniversite kurduklarını anımsatan Erdoğan, Erzurum'u ileri düzeye taşıdıklarını söyledi.

Erdoğan, "Sağlıkta 11 yeni sağlık kurumu ve inşası devam eden şehir hastanesiyle karşımızda sadece kendisine değil bölgesine hizmet veren bir şehir var, Erzurum. Sporda diğer tesislerin yanı sıra kış olimpiyatları için kurulan alt yapıyla şehrimiz tüm ulusal ve uluslararası yarışmaların tabii bir adayı haline geldi." diye konuştu.

"Halep oradaysa Arşın Erzurum'da"

Toplu konut alanında 10 binin üzerinde ev inşa edilirken, 49 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğuna ilave olarak 544 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Halep oradaysa Arşın Erzurum'da. Bitmedi. Sivas'tan Erzincan'a, oradan Erzurum'a uzanacak hızlı tren hattıyla Erzurum doğu-batı koridorunun önemli bir durağı haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'a son 15 yılda yapılan hizmetleri saymaya kalkması halinde saatlerin ve günlerin buna yetmeyeceğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bu alt yapıyı en güzel şekilde değerlendirerek, Erzurum'u hak ettiği yere çıkartmaktır. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlara baktığımda hem kamunun hem de özel sektörün bu konudaki inancının tam olduğunu görüyorum. Mutluyum, siz de mutlu musunuz? Elhamdülillah, nereden nereye geldik değil mi? Önümüzdeki dönemde hep birlikte Erzurum'u her alanda kadim geçmişine ve parlak geleceğine layık yere taşıyacak projelere, çalışmalara inşallah daha da ağırlık vereceğiz."

Türkiye'yi, son 15 yılda üç kat büyüttüklerini, geliştirdiklerini ve zenginleştirdiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür milletimizle birlikte bu zorlu yolu aştık ve bugünlere geldik. Dünya niye bizi kıskanıyor, neden kıskanıyor? İşte buralara geldiğimiz için. Onlar diyorlardı ki '15 sene önce nasıl bir Erzurum varsa bugün de aynı tür bir Erzurum olsun'. Ama biz dedik ki 'Hayır, sizin dediğiniz olmayacak, medeniyet yarışında biz sizleri geçeceğiz.' dedik. 'Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız.' dedik ve çıkıyoruz."

Alandaki gençlere seslenen Erdoğan, "Ben 2053'ü göremeyeceğim ama siz, öyle temeller atacağız ki inşallah 2053'ü de, 2071'i de biiznillah göreceksiniz. 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini beraber inşa etmeye var mıyız? İşte öyle bir Türkiye kuracağız, onun için çok çalışacağız." dedi.

Anadolu'nun tarih boyunca hep nazlı bir coğrafya olduğunu belirten Erdoğan, talibi çok, gönlü zengin, üstü bereketli, çevresi hareketli olan bu coğrafyayı ele geçirmenin de elde tutmanın da çok zor olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, bin yıldır bu zorluğun üstesinden hep birlikte geldik. Anadolu, haçlı ordularının saldırısına, Moğol istilasına maruz kaldığında da iç çatışmalarla örselendiğinde de bin asır önce dört bin yandan işgale teşebbüs edildiğinde de bu coğrafyada yaşayanlar olarak hep birlikte mücadele ettik. Hiçbirimizin gidecek başka ülkesi, vatanı, devleti yoktur. Onun için Türkiye'ye ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız."

Türkiye'nin güvenliğinin kendi sınırlarında başlamadığına dikkati çeken Erdoğan, "Eğer bir tehdit sınırlarımıza kadar dayanmışsa zaten içeride girmiş demektir. Son 35 yıl içinde bu gerçeği acı bir şekilde, ağır bir maliyetle öğrendik. Artık güvenliğimiz için gereken adımları tehditlerin bizzat kaynağında atmakta kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Irak'taki yaşayan tüm kardeşlerimizin hep yanında olduk"

"PKK'ya karşı operasyon yaparsınız, 'Topraklarımıza müdahale etmeyin' derler." ifadesini kullanan Erdoğan, DEAŞ Türkiye'de canlı bomba eylemleri yaparken ve sınır şehirlerine havanlar, füzeler atarken seslerini çıkarmayanların Türkiye örgütün üzerine gidince bir anda Suriye sevdalısı kesildiğini belirtti.

Erdoğan, 72 milletin silahlı gücünün kol gezdiği bir yerde sadece Türkiye'den rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi.

Aynı durumun Irak'ta da yaşandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ'a karşı Irak halkını korumak ve destek vermek için yaptığımız girişimlere hep karşı çıktılar. Halbuki Irak toprakları terör örgütleri tarafından delik deşik edilmiştir. Aynı şekilde Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık sevdası anlaşılır gibi değil. Biz Kuzey Irak Kürtleri başta olmak üzere Irak'taki yaşayan tüm kardeşlerimizin hep yanında olduk. Kredi verdik, her türlü desteği verdik ama bizi anlamadılar ve hiçbir karşılık gözetmeksizin desteledik. Herhangi bir beklenti ile değil, kardeşlik ve komşuluk hukukunun bir gereği olarak yaptık. Saddam, Kürtleri katlettiğinde ne kadar üzüldüysek ve hangi yardım kararlarını harekete geçirdiysek, Türkmenlerin üzerine gittiğinde, onları evlerinden, köylerinden, şehirlerinden uzaklaştırmaya çalışıldığında da aynı tepkiyi verdik."

Bağdat yönetiminin Erbil'deki Kürtlerin haklarını, hukuklarını çiğnediğinde onların yanında yer aldıklarını da anımsatan Erdoğan, Musul'daki Araplar için de aynı şeyleri yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Bizim kimsenin kökeniyle, diliyle, meşrebiyle bir meselemiz yok. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik." dedi.

FETÖ'ye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Bu Feto denilen adam, ümmeti parçaladı, ümmeti maalesef. Fakat şu anda nerede? Amerika'da. Amerika ona 400 dönüm arazi tahsis etmiş, orada beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da yanında. Ama bir kısmı da nerede yaşıyor, dünyanın değişik yerlerinde. Sığınacak delik arıyorlar, nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bütün imkanları ile dünyadaki liderlerle bu konuları konuştuklarını ve birçok ülkede FETÖ okullarının, yerlerinin kapatıldığını belirterek, "Kararlıyız, üstüne üstüne gidiyoruz ve milleti parçalayanlara bunun bedelini de ağır ödeteceğiz." diye konuştu.

Törenden notlar

Açılışın gerçekleştirildiği alana gelişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, alanda bulunan ağaca çıkarak kendisine seslenen Nazife Kayacı ve oğlu Burak Kayacı'yı yanına çağırarak bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Açılış için önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'na telekonferansla bağlantı kuruldu. Erdoğan, fuar merkeziyle Erzurum'a hizmetlerini devam ettireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı bağlantıda fuar alanına ilişkin bilgi verdi. Fuar alanının Erzurum'a, çevre illere ve çevre ülkelere hizmet vereceğini ifade eden Sekmen, "Fuar merkezimizin adı da zatıalinizin ismini vererek şehrimize göstermiş olduğunuz çok büyük destekten, hizmetlerden dolayı da şehir olarak bunu uygun bulduk, arz ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra alışveriş merkezine girerek, incelemelerde bulundu.

Törende Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve milletvekilleri ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve belediye başkanları da hazır bulundu.