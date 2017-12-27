Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad bir teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun üçüncü ve son durağı olan Tunus’da “Suriye’de Esad ile yürümek mümkün değildir. Esad devlet terörü estirmiş bir teröristtir. 1 milyon kişi öldürdü»dedi. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ikili ve heyerlararası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında şunları söyledi: Başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede (Tunus’la) aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık, net ortaya koyuyor. Demek ki ‘tek bayrak’, böyle bir durum söz konusu. ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BM’den nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra nasıl adımlar atacağımıza yine konuşarak karar vereceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin’e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz. Küresel vicdan, adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi.

İSRAİL KENDİ ÇALIP OYNUYOR

Nereye gidersem gideyim söylüyorum ve bununla ilgili kitabım var... Dünya 5’ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK’yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

Türkiye olarak bizim Filistin’de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Yani Doğu Kudüs bizim için başkenttir. İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülke ile dünyayı yanınıza alamazsınız, alamadınız da gerçek ortada. Biz bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz. İkinci dünya savaşı şartlarında oluşturulan BM Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması lazım. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi arasında bir Müslüman ülke yok. Dönüşümlü olarak BMGK’da hepsinin burada iki yılda bir yer alması gerekir. Bu teklifimdir. İkili görüşmelerimizde herkes haklısınız diyor. Ama kimse ses çıkartamıyor. Acaba ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin ne der diyorlar...

1 MİLYON VATANDAŞINI KATLETTİ

Suriye’de Esad’la yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye›nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye›nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esad, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye’de huzur yok ve Esad’la da bu huzur oraya gelmez.”

Çad’lı çocuklara Emine hanım şeFkati