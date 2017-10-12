Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski, o pısırık Türkiye’ye alışanlar güçlü ülkeyi hazmedemiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’deki “Valiler Toplantısı”nda yaptığı konuşmada ABD başta olmak üzere dünyaya önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi…

- KUŞATMA ALTINDAYIZ: İkinci bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski, o pısırık Türkiye’ye alışmış olanlar iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye’yi hazmedemiyorlar. El kapılarında üç kuruşa boyun eğen bir Türkiye’ye alışkın olanlar ülkemizin bugünkü konumunu içlerine sindiremiyorlar. Türkiye’nin bağımsızlığına leke sürdürmeme kararlılığı, evet birilerini ciddi olarak rahatsız ediyor.

- ŞAŞIRIYORLAR: Türkiye kendine geldikçe, gücünün farkına vardıkça birileri ne yapacaklarını şaşırıyor. Çünkü güçlü Türkiye demek, bağımsız Türkiye demek, kendine biçilen rolü sorgusuz sualsiz kabul etmeyen ülke demektir.

- OYUN İÇİNDE OYUN: Türkiye’nin yükselişini engellemek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını durdurmak için çok yönlü, çok aktörlü kirli bir plan uygulanıyor. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik var, bu planın içinde millet iradesini tank ve topla esir alma var, bu planın içinde mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar var. Bu planın içinde terör örgütlerine sahip çıkma, teröristleri baş tacı etme var.

- MUHTAÇ DEĞİLİZ: Son dönemdeki Amerika ile Türkiye arasındaki vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok açık, net konuşuyorum, bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika’nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim ‘evet’ dememiz mümkün değil. Niye? Biz asırlara baliğ olan bir devletiz, biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz, bunu kabul edeceksiniz. Bunu kabul etmediğiniz takdirde kusura bakmayın, biz size muhtaç değiliz.

- ARKA PLANI VAR: Biz sizden paramızla silah istediğimiz zaman ‘kongre’ diyorsun ama terör örgütüne üç beş kuruş para dahi almadan gelip silahı ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? ‘Türkiye’yi güneyden kuşatalım.’ diye. Geri planını söylemiyorum, bunun arka planı da var tabii, ayrı bir konu.

- BUSH DA AYNISINI DEDİ: YPG’ye 3 bin 500 tır ile yapılan silah yardımları var. Başkan’a (Trump) sordum ‘Bunlardan haberiniz var mı?’ ‘Olur mu böyle şey’ dedi. Çağırdı generallerini, güvenlikten sorumlu olanı çağırdı, Pence’i çağırdı, hepsiyle görüşme yaptık.‘Efendim biz seri numaraları falan kaydediyoruz, bunları daha sonra geri alacağız.’ Başkan dedim, arkadaşın dediğini Bush zamanında Irak’a yapıldığında da bize söylediler’ dedim. Bush aynı şeyi söyledi. ‘Seri numaralarını alıyoruz, bittikten sonra silahları geri alacağız.’ ‘Her şey bitti, Kuzey Irak’taki PKK’ya yaptığımız operasyonlarda ele geçirdiğimiz silahların bir kısmının ABD, bir kısmının Rusya olduğunu gördük’ dedim.

-AMAÇ TÜRKİYE’Yİ KUŞATMAK: Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DEAŞ’la mücadele olduğunu kim iddia edebilir? Terör koridoru, sadece Türkiye’yi kuşatmaya yöneliktir.

- KILIÇDAROĞLU MİLLİ DEĞİL: Bu kirli planın hedefi, Türk milletine diz çöktürmektir. Ülkemize diz çöktürmek için alınan kararlardan kendi hükümetini sorumlu tutan kişi aklını, hırslarının emrine vermiş bir zavallıdır. Bu tarz hezeyanlar ana muhalefet partisinin genel başkanından çıkıyorsa bu zatı yerli - milli göremeyeceğim.

- EL PENÇE DİVAN DURUYOR: Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman, bunlar Amerika’daki liderlerin, affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor. Bu dönemler geride kaldı, böyle bir Türkiye yok artık. Öyle el pençe duran bir Türkiye yok. Bunu herkes görecek, bilecek, buna göre konuşacak.

FETÖ’NÜN REFERANSI CHP’NİN SÖYLEMLERİDİR

- SABIR TAŞI ÇATLIYOR: Hiç kimsenin Türkiye’ye hukuk devleti dersi verme hakkı yoktur. Demokrasimize kastetmiş darbecilerin, sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği hiçbir ülkeden, Türkiye’nin demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Başkentlerinin en merkezi meydanlarını terör örgütlerine tahsis edenler, Kandil’deki terör baronlarıyla doğrudan hat kuranlar, bize diplomasiden bahsedemezler. Bu konuda ülkemize had bildirmeye kalkanlar, öncelikle kendi hatalarını görmeli, kendileriyle yüzleşmelidir. Milletimizin sabır taşı çatlamak üzeredir.

- ABD VAZGEÇSİN: Amerikan büroksasisi içinde kalan eski yönetim, yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyor. Vize krizinde sorunu büyüten, bu hale getiren taraf asla biz değiliz. Temennimiz, muhataplarımızın bir an önce aklıselime, soğukkanlılığa geri dönmeleri, dostluğumuzu ve müttefikliğimizi zedeleyecek adımlardan vazgeçmeleridir.