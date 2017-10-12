Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski, o pısırık Türkiye’ye alışanlar güçlü ülkeyi hazmedemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘coğrafyadaki bin yıllık varlığımızın en kritik sürecindeyiz’ dedi ve ekledi: Eski, o pısırık Türkiye’ye alışanlar güçlü ülkeyi hazmedemiyorlar. Artık el pençe duran bir Türkiye yok.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’deki “Valiler Toplantısı”nda yaptığı konuşmada ABD başta olmak üzere dünyaya önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi…
- KUŞATMA ALTINDAYIZ: İkinci bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski, o pısırık Türkiye’ye alışmış olanlar iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye’yi hazmedemiyorlar. El kapılarında üç kuruşa boyun eğen bir Türkiye’ye alışkın olanlar ülkemizin bugünkü konumunu içlerine sindiremiyorlar. Türkiye’nin bağımsızlığına leke sürdürmeme kararlılığı, evet birilerini ciddi olarak rahatsız ediyor.
- ŞAŞIRIYORLAR: Türkiye kendine geldikçe, gücünün farkına vardıkça birileri ne yapacaklarını şaşırıyor. Çünkü güçlü Türkiye demek, bağımsız Türkiye demek, kendine biçilen rolü sorgusuz sualsiz kabul etmeyen ülke demektir.
- OYUN İÇİNDE OYUN: Türkiye’nin yükselişini engellemek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını durdurmak için çok yönlü, çok aktörlü kirli bir plan uygulanıyor. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik var, bu planın içinde millet iradesini tank ve topla esir alma var, bu planın içinde mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar var. Bu planın içinde terör örgütlerine sahip çıkma, teröristleri baş tacı etme var.
- MUHTAÇ DEĞİLİZ: Son dönemdeki Amerika ile Türkiye arasındaki vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok açık, net konuşuyorum, bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika’nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim ‘evet’ dememiz mümkün değil. Niye? Biz asırlara baliğ olan bir devletiz, biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz, bunu kabul edeceksiniz. Bunu kabul etmediğiniz takdirde kusura bakmayın, biz size muhtaç değiliz.
- ARKA PLANI VAR: Biz sizden paramızla silah istediğimiz zaman ‘kongre’ diyorsun ama terör örgütüne üç beş kuruş para dahi almadan gelip silahı ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? ‘Türkiye’yi güneyden kuşatalım.’ diye. Geri planını söylemiyorum, bunun arka planı da var tabii, ayrı bir konu.
- BUSH DA AYNISINI DEDİ: YPG’ye 3 bin 500 tır ile yapılan silah yardımları var. Başkan’a (Trump) sordum ‘Bunlardan haberiniz var mı?’ ‘Olur mu böyle şey’ dedi. Çağırdı generallerini, güvenlikten sorumlu olanı çağırdı, Pence’i çağırdı, hepsiyle görüşme yaptık.‘Efendim biz seri numaraları falan kaydediyoruz, bunları daha sonra geri alacağız.’ Başkan dedim, arkadaşın dediğini Bush zamanında Irak’a yapıldığında da bize söylediler’ dedim. Bush aynı şeyi söyledi. ‘Seri numaralarını alıyoruz, bittikten sonra silahları geri alacağız.’ ‘Her şey bitti, Kuzey Irak’taki PKK’ya yaptığımız operasyonlarda ele geçirdiğimiz silahların bir kısmının ABD, bir kısmının Rusya olduğunu gördük’ dedim.
-AMAÇ TÜRKİYE’Yİ KUŞATMAK: Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DEAŞ’la mücadele olduğunu kim iddia edebilir? Terör koridoru, sadece Türkiye’yi kuşatmaya yöneliktir.
- KILIÇDAROĞLU MİLLİ DEĞİL: Bu kirli planın hedefi, Türk milletine diz çöktürmektir. Ülkemize diz çöktürmek için alınan kararlardan kendi hükümetini sorumlu tutan kişi aklını, hırslarının emrine vermiş bir zavallıdır. Bu tarz hezeyanlar ana muhalefet partisinin genel başkanından çıkıyorsa bu zatı yerli - milli göremeyeceğim.
- EL PENÇE DİVAN DURUYOR: Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman, bunlar Amerika’daki liderlerin, affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor. Bu dönemler geride kaldı, böyle bir Türkiye yok artık. Öyle el pençe duran bir Türkiye yok. Bunu herkes görecek, bilecek, buna göre konuşacak.
FETÖ’NÜN REFERANSI CHP’NİN SÖYLEMLERİDİR
- SABIR TAŞI ÇATLIYOR: Hiç kimsenin Türkiye’ye hukuk devleti dersi verme hakkı yoktur. Demokrasimize kastetmiş darbecilerin, sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği hiçbir ülkeden, Türkiye’nin demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Başkentlerinin en merkezi meydanlarını terör örgütlerine tahsis edenler, Kandil’deki terör baronlarıyla doğrudan hat kuranlar, bize diplomasiden bahsedemezler. Bu konuda ülkemize had bildirmeye kalkanlar, öncelikle kendi hatalarını görmeli, kendileriyle yüzleşmelidir. Milletimizin sabır taşı çatlamak üzeredir.
- ABD VAZGEÇSİN: Amerikan büroksasisi içinde kalan eski yönetim, yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyor. Vize krizinde sorunu büyüten, bu hale getiren taraf asla biz değiliz. Temennimiz, muhataplarımızın bir an önce aklıselime, soğukkanlılığa geri dönmeleri, dostluğumuzu ve müttefikliğimizi zedeleyecek adımlardan vazgeçmeleridir.
FETÖ’NÜN REFERANSI CHP’NİN SÖYLEMLERİDİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Toplantı sürerken gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Müftülere nikah yetkisi tanıyan düzenlemenin geri çekilmesi veya revize edilmesi değerlendirildi mi?” sorusu üzerine “Herhangi bir şekilde bir geri çekme söz konusu değil. Burada yapılacak olan bir dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Buradan herhangi bir şekilde bir din istismarının çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’la ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ünal, “40 yıldan beri devletin içerisine sızmış bu yapının nasıl bir tehdit olduğu bütün Türkiye tarafından, dünya tarafından anlaşılmışken Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ısrarla neden bu tehdidi görmezden geliyor. Bu konuda hiçbir şekilde birilerinin FETÖ’nün ağzıyla konuşmasına artık tahammülümüz yok. Yurtdışında Türkiye’ye karşı propagandayı yürüten FETÖ kimi referans gösteriyor propaganda yaparken CHP’nin söylemlerini referans gösteriyor. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz, buna müsaade etmeyiz, bunun da hesabını sorarız. Bu kadar açık net konuşuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
BAŞÖRTÜLÜYE YUMRUĞU KABUL EDEMİYORUM
Son zamanlarda asayişteki, buna gevşeme mi diyeyim, işin ucunu kaçırmak mı diyeyim, bu namussuz, ahlaksız katillerin çoğalması katlanılır bir şey değil. Bunların caddelerde yürüyen bir kadına omuz atıp ondan sonra tekmelemek, yumruklamak... Bu tür ahlaksız, adi kişilerin bu toplumun içerisinde yer almasını ben hazmedemiyorum. Çünkü bu milletin şanından değildir bu. Öyleyse bizim çok iyi çalışmamız lazım.
AB SÖZÜNÜ TUTMUYOR
Yarım asırdan fazladır söz verildiği halde üye yapılmayan. Ama buna rağmen üyelikten vazgeçmeyen bir başka Avrupa ülkesi var mı? DEAŞ’a en büyük darbeyi indiren ama buna rağmen ‘DEAŞ’a destek veriyor’ iftirası atılan başka ülke var mı? ‘Demokrasi demokrasi’ deyip teröristleri ülkelerinde saklayan bu ülkelerden başka ülke var mı? PKK’lısını da FETÖ’cüsünü saklayacaksın, ondan sonra FETÖ ile irtibatlı olan ülkemizdeki diplomat vasfı olmayan, konsolosluğunda saklanan bir kişinin kendine göre hakkını arayacaksın. Böyle bir şey olamaz.
POLİS ABD SİLAHI KULLANMAYACAK
Bundan sonra Bakan da burada söylüyorum, ‘SIG Sauer’ diye bir silahı, bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır, kullanmamalı. Artık biz kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle bu adımları atacağız. Bin 500 tane silah verecek. Verdiği cevap ne? ‘Kongreden geçmedi.’ Şuna bak. Buna ihtiyacımız yok ve bu noktada kararlı adımlarımızı atacağız.
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