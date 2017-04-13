Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Şu anda ben Ordu ve Giresun mitinglerinin ardından geldim. Oralarda yağmura rağmen muhteşem kalabalıklar vardı. Böyle bir katılımla kucaklaşmak adeta finiş diyeceğimiz bir noktada halkımızın ne denli bu işi benimsediğini sandığa yakın olduğunu göstermesi bakımından çok çok önemliydi.

EVET ORANLARI ÇOK CİDDİ TIRMANIYOR

Ben artık kararsızların kaldığına pek ihtimal vermiyorum. Çok az olduğunu düşünüyorum. Siyasi partilerinden dolayı kararsızlık olabilir. Evet de çok çok ciddi bir tırmanma söz konusu, hayırla ilgili de bir inişin burada olduğunu görüyoruz. Evet'e olan ilgi alaka gayet iyi konumda.

12 DAKİKA BOYUNCA KİMİNLE GÖRÜŞTÜN SAYIN KILIÇDAROĞLU?

Onlar işi kolaylaştırıyor fırsat veriyor. Örneğin yine bir TV kanalındaydı 15 Temmuz darbe gecesi kendisine arkadaşlar soru yöneltti 'O gece darbe girişiminde neredeydiniz' dedi ki 'Sayın Cumhurbaşkanı beni haberdar etseydi ben kendisini beklerdim' diyor. Çünkü daha önce bazı radyo programında bir malum FETÖ'nün yayın organında darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım diyen kişi. O akşam da VIP'in önünde tanklar bekliyor. Ben 3,5'ta Yeşilköy'e indiğimde orada on binlerce İstanbullu bizi karşıladı biz aralarına karıştık daha sonra açıklamalarımızı yaptık ve vekaleten birinci ordu komutanımızı Genelkurmay Başkanlığı'na atadık. Arkadaşlarım bana dedi ki Kılıçdaroğlu buradaydı ve ışıldaklı bir araçla ayrıldı. Şimdi baktık ki malum daha farklı görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerle yanındaki korumaları darbe yapanlarla görüşmeler yapıyor. Şimdi darbe yapanlarla görüşmeler yapılıyor sonrasında da o araçla Bakırköy'e gidiyor. Bu çok manidar. Sen 12 dakika görüşme yapıyorsun bunu kiminle yaptın? Kimle neyi görüştün? Hiç bir açıklama yok.

Biz ertesi gün öğlene kadar oradaydık. Darbe tamamen geri tepti ve duruma hakim olduk ve sonrasında süreci işlettik çalıştırdık. Bir gerçek var bu yoruyor insanı. Dürüst ol, yalan konuşma çünkü bu milli bir mesele. Ben Yenikapı Mitingine kendisini davet ettim davetime cevap vermedi ama sanırım sonrasında çok baskı aldı ve Cuma günü mitnige bir gün kala geleceğini söyledi. Yenikapı ruhu denilen o buluşma hakkında baktık ki 10 gün sonra yine aleyhinde konuşmaya başladı.

GELECEK SİSTEM ATATÜRK DÖNEMİNE BENZER BİR SİSTEM

Ben ilk defa halkımın oyları ile seçildim. Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok. Yani Gazi Mustafa Kemal partisinin nasıl genel başkanı olarak kalmış ve Cumhurbaşkanı olabilmiş ise yeni d önemde de bu olacak. Bu o dönemde olabilmişse İnönü döneminde olabilmişse şimdi de olabilir. Bunları kabul etmek işlerine gelmiyor kılavuz meselesi çünkü dersine iyi çalışmıyor. Bir defa tek adamlık anlayışını anlatırken yanlış anlatılıyor. İki örnek var bunlara bak tek adamlık var mı yok mu onları tek adam kabul ediyorsan sözüm yok ama onlara yok diyorsan farklı bir yorum getir anlayalım.

CUMHURBAŞKANI NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPSIN?

Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi yok. Yeniden bir seçime götürme yetkisi var bunu yapar. Böyle bir adım atıldığı zaman ortaya iki sandık gelecek. Hem milletvekili hem Cumhurbaşkanlığı ama bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı iken niye böyle bir seçime gitme yolunu denesin ki? Bu olsa olsa fevkalade bir durum karşısında böyle bir durum atılabilir. Şu anda istikrar ve güven için nereye başvuru yapıyoruz? Şimdi 5 yılda bir seçim yapıyoruz. Bunun neye faydası var ekonomiye. Küresel sermaye bize şunu soruyor seçim ne zaman 5 yıl sonra bu arada bir şey var mı yok. 5 yılda bir yapılır bu seçimler ve bunun da tarihi bellidir onda oynama olmaz. Bu şekilde yasama organının güç ve kuvvetlendirilmesinin de ortada olduğu dönemde hedef saptırma değildir.

TABULARIMIZI YIKMAMIZ LAZIM, TAYYİP ERDOĞAN BİR TABU DEĞİLDİR KULDUR

Biz kişileri konuşmuyoruz sistemi konuşuyoruz. Faniler üzerine siz bir ülkeyi bina etmeye kalkarsanız batarsınız. Onun için baki olan bir sistem oluşturalım. Bu sistem kim gelirse gelsin nereye uyacak o sisteme uyacak. O sistemle ülkeyi yönetecek. Ama şu anda tabii ki bizler insan olarak şuna bakmamız lazım. Bu tabudur tabuları yıkmamız lazım. Bunu yıkmazsak bunu bedelini o zaman ağır öderiz. Onun için Tayyip Erdoğan tabu değil bir kuldur. Bugün var yarın yok.

YENİ SİSTEM BERABERİNDE UZLAŞMAYI GETİRİYOR

Cumhurbaşkanı hangi şartlarla yargılanıyorsa yardımcıları da aynı şartlarla yargılanıyor. Oralarda da oranlar var ve bu oranlarla parlamento Yüce Divan'a gönderebilir. Bu da uzlaşmayı beraberinde getiriyor. Kanun yapma yetkisi kimde Yasama organında sadece bütçe ile ilgili verebilir. Bütçe konusunda da eğer yasama organı olumsuz takınırsa bir önceki yılın bütçesi üzerinden TEFE TÜFE gibi dengelemelerle yeniden yürürlüğe girer.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Adam lokantaya kadar indi. Yardımcılarda daha da ileri gitti bin 500 yardımcısı olabilir dedi. 36 bakanlık vardı biz geldiğimizde bunu biz 25'e indirdik. Üniter yapı noktasında bir yalan daha söylüyor. Biz üniter yapı notası üzerinde olumsuz bir girişimimiz oldu mu? Baykal da çıkıp değişik açıklamalarda bulunuyor. Bunlar böyle al birini vur ötekine.

CUMHURBAŞKANI DA SEÇİMLE GELİYOR, YERİNE YARDIMCISINI KOYABİLİR

Öncelikle bir defa Cumhurbaşkanı'nın yani herhangi bir yere gitmesi veya belli bir süre tabii ki yanındaki yardımcılardan birini görevlendirecektir. Bu süre o kişinin gidişi gelişi hastalık gibi sürelerdir. Bunu da suiistimal ediyorlar. Diyorlar ki Meclis Başkanı yapsın. Zaten Cumhurbaşkanı da seçimle geliyor. Nasıl ki başbakan yurt dışına gittiğinde yerine Başbakan Yardımcılarından birini koyuyor ise bu yeni yapıda da Cumhurbaşkanı bir yere giderken aynı şekilde yardımcılarından birini kalkar oraya vekaleten koyabilir

VATANDAŞIM KİMLERİN HAYIR DEDİĞİNİ TEKRAR SORGULAYACAKTIR SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE

Kandil hayır diyor, İmralı hayır diyor, Pensilvanya'da FETO hayır diyor. Biz hayır diyenleri de anlayışla karşılarız ama benim vatandaşım da kim bize hayır dedirtemye çalışıyor diye kendisine soracaktır. Kandil'deki İmralı'daki Pensilvanya hayır diyorsa bunlar bu ülkeyi bölmek isteyenler değil mi diye sorması gerekiyor kendisine. Zaten benim vatandaşım iradesini bu yönde şekillendirecektir diye düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN DUYGULANDIĞINI ANLATTI

Bu durumları anacığımla babacığımla hep yaşadık. O teyzeyi görünce de o aklıma geldi. Gencim erken saatlerde gider kuyruğa girer sıra alırdım. O yaşlı kadın kimse demek ki onun kimsesi yokmuş kendisi gelmiş.

TÜRKİYE BU HAMLE İLE BİRKAÇ SINIF BİRDEN ATLAYACAK

Biz hamdolsun hastanelerimizi tüm illerde hatta 20 yataklı hastanelere varıncaya kadar yaptık. Bu işin ikinci etabı şimdi de şehir hastanelerine başladık. Özel hastaneler, vakıf hastaneleri hepsinden istifade ediyoruz. Şehir hastaneleri Türkiye'ye bir kaç sınıf atlatıyor inşallah. Doktorlarımızın kariyer kalite hepsi de bu arada arttıkça Balıkesir Şehir Hastanesi'ni açtık, Mersin'i açtık, Yozgat Isparta bunları açtık. Önümüzde inşallah Ankara iki tane yapılıyor.

YARIN TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Başkanlığını bir Türk'ün yaptığı böyle bir soruşturma grubu ile biz Türkiye olarak bu çalışmada her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada geri duramayız. Elimizde bazı ciddi belgeler bulgular var bunları da paylaşmaya hazırız. Genelkurmay Başkanlarımız görüşmeleri sürdürüyor. O da devam ediyor bütün bunlarla beraber bir de ikili ilişkilerimizle ilgili bazı dedikodular duyduk onları paylaştık. Bunlar bizi rahatsız etti. Belki yarın da Trump ile görüşebilirim.

Yeniden Astana sürecini diri tutabiliriz süreci devam ettirebiliriz.

EVET ULUSLARARASI BİR CEVAP OLACAKTIR

Pazar günü halkımın vereceği cevap sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir cevaptır. Evet, sadece evet değildir. Şu anda Almanya'da yapılanlar ortada Fransa'da yapılanlar ortada. Bugünkü dergilerde hepsinde kapak. Türkçeyi öğrendiler bu da güzel bir şey. Zaten siyasetin mantığında ve hedefleri arasında dilinizi öğretmek de yok mu var. Dilimizi öğreniyorlar. Bu da tarihe kayıttır. Var mısınız yok musunuz, varsanız ne ala. 54 yıldır bekletiyorsunuz daha da bekleme niyetimiz yok. Oturun kararınızı verin, vermeyecekseniz biz kararımızı vereceğiz.

BEN BU MAKAMDA OLDUĞUM SÜRECE AYNI MUAMELEYİ YAPACAĞIZ

(Teröristleri tesim etmeyen Avrupa ülkelerine atfen) Onlar bu saatten sonra ne tür muamele yaparlarsa aynı muameleyi bizden görecekler. Onlardan biri elimize düşerse aynı muameleyi yapacağız ve vermeyeceğiz. Ben bu makamda olduğum sürece asla. Bir tane geldi ya bunu bizzat kendisi istedi ve o ara hemen şurada Almanya'nın rezidansı var konsolosluğun meğerse orada yatıyormuş. Denize nazır, bir ay orada ağırladılar. Dedim ki Sayın Merkel önce çıksın yargılansın herhangi bir şey yoksa bizim mahkemelerimiz sizinkilerden daha adildir dedim. Bir şey diyemedi daha sonra geldi mahkemeye çıktı ve mahkeme tutukladı. Şu anda içerde.

BHARARA'NIN GÖREVDEN ALINMASI OLUMLU BİR ADIM AMA DEVAMI GELMELİ

Şu anda görünen şey şu Bharara denilen savcının görevden alınması olumlu adımlardan bir tanesi. Ama Bharara'nın altı onun yine kendi ekibi. Orada gerek FETO ile ilgili atılan adımlar gerek Reza Zarrab ile ilgili atılan adımlar bunları şu anda adil yaklaşım tarzları olarak görmüyoruz. Adaletin bir an önce tecellisi çok önemli. Halk Bankası Genel Müdür yardımcımıza yapılanı da adil olarak görmüyoruz. Bu yapılanlar düşündürücüdür ve üzücüdür.

16 NİSAN FETO İLE MÜCADELE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAKTIR

Ben şu anda Cumhurbaşkanı olarak muhatap olursam böyle bir şeye bunlar vatandaşıma nasıl davranıyordur. Temenni ederim ki bundan böyle yanlış adımlar atılmaz. Bunlar halkın adaleti olan güvenini de zedeliyor. Halk bir defa adalet mekanizmasına güvenmesi lazım. Ben adalet mekanizmasına güveniyorum. Bu FETO bizi yaktı yıktı. Yargıyı büyük oranda ele geçirmişti buralarda ne canlar yandı bundan sonra yanmayacak. Bunlardan hala Adalet mekanizmasının içerisinde var. Pazar günü aynı zamanda bununla ilgili de bazı adımların atılmasını getirecek. Çünkü bizim şuna inanmamız lazım. Ben Başkanlık sisteminde 3 şeyi önemli buluyorum. Adalettir, istişaredir, bütün bunlarla beraber ehliyet liyakate göre atamalardır. Bu 3 şey başarılı olursa her şey rayına oturacaktır.

GEREKEN TÜM TEDBİRLER ALINDI

İçişleri Bakanlığımız ciddi tedbirler aldı. Tehditlerle yanlışlarla bu işe bulaşanlar bedelini ağır öderler. Orada yakın markaj vatandaş gelecek oyunu kullanacak ve milli iradenin tecellisini hep birlikte göreceğiz.

BEŞİKTAŞ'IN ŞU ANKİ KADROSU VE YÖNETİCİLERİ ÇOK İYİ, HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Orada Erdoğan yok maç Fransa'da oynanıyor. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Beşiktaş bugün Quaresma hariç ful sahada. Şenol hocamızla iyi bir performans yakaladı. İyi de kadroları var. Biz buna futbolda ısırmak deriz. Isıran kadrosu var hırslı kadrosu var. Beşiktaş şu dakikada gol yedi bundan sonra ne olur Beşiktaş için bu söylenmez. Beşiktaş 90+ uzatma son ana kadar her türlü neticeyi koparabilir. Onun için ben hepsini kutluyorum. Hele hele şampiyonlar liginde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah bugün Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse inşallah rövanşında da gereği yapılır bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en iyi noktada temsil eder.