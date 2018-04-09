Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı size yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavrucukları yine şehit ettiler. Biz işte bu iki yüzlülüğe, insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı! Doğu Guta’daki katliama ne zaman dönüp bakacaksın.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ile Van 6. il kongrelerine katıldı. Siirt İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi ve demokraside güçlendikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtti. Bu durumun ülkenin geleceğiyle ilgili kararlarda kendi iradelerini daha kararlı bir şekilde almanın önünü açtığını vurgulayan Erdoğan, “Onlar saldırdıkça Türkiye olarak, 81 milyon olarak daha da kenetleniyoruz. Geçmişte 3-5 milyar dolardık spekülasyonla Türk ekonomisini hedef alanlar bugün 10-20 katını ortaya sürüyorlar ama istediklerini alamıyorlar. Kuduruyorlar ve olmadık yerlerden saldırıyorlar” dedi.
KATLİAMI GÖRMÜYORLAR
Erdoğan şunları söyledi: Bizi destekleyeceklerine terör örgütlerinin ağzı ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden, insan haklarından dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yürümekten geri durmuyorlar. Teröristleri saraylarda ağırlıyorlar. Önce mademki terör örgütlerine karşısın, bizim yanımızda olacaksın. Her gün ülkemizi hedef alan terör örgütleri konusunda tek bir samimi söz söylemeyen Batılılar Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyorlar.” Afrin’de bulunan tünellerin içinden kamyon geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki bunun çimentosu nerden? Hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda, Lafarge’ın çimento tesisleri var, ordan alıyorlar ve oradan mikserlerle gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar ve bunlara inşallah bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine bile tahammül edemiyorlar” dedi.
CEHENNEME KADAR...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “İşte bak Doğu Guta’da... Ah ah, yavruları, yavrucukları yine bugün şehit ettiler ve Suriye’deki rejimi hala savunanlar var. Biz işte bu iki yüzlülüğe, bu riyakarlığa, bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı! Doğu Guta’da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size ‘Bunlar adil davranıyor’ diyeceğiz. Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere ‘yazıklar olsun’ diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadalemizi, kendi belirlediğimiz strateji doğrultasında sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise ‘cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz.”
AH YALAN MAKİNESİ AH
Erdoğan, Siirt’in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 4 içme suyu tesisini hizmete aldıklarını belirterek, “Geçtiğimiz 15 yılda -burası da önemli, Bay Kemal bunu da bilmiyor- bütçede konuşuyor, ‘Çiftçiler ağlıyor, bir kuruş destek almıyorlar’ diyor. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize toplamda 436 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ah, yalan makinesi ah” ifadelerini kullandı. “Afganistan’da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanların, Türkiye’nin imha ettiği teröristlere ağıtlar düzdüklerini” aktaran Erdoğan, İsrail’in inkar dahi etme gereği duymadan, taammüden katlettiği silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanların, terör örgütünün destekçilerine kapılarını sonuna kadar açtıklarını vurguladı.
OYUNU BOZDUK İFŞA ETTİK
Van'da ise Reyhanlı’daki askeri birlik ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Yaylalar” türküsünü söylediğini anımsatan Erdoğan, “Tatlıses sağ olsun coştu ama ‘Yaylalar’ biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o ‘Yaylalar’da bırakmadı, ’Afrin’i, Münbiç’i dolaş da gel’ dedi. Önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık mı? Attık. Buradaki mazlumların ahını dindirine kadar devam” diye konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelesinin tek amacının istiklal ve istikbalini güvence altına almak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Hala Türkiye’yi eleş- tirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta’da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan, çeyrek asırdır “terörle mücadele” bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, aslında terör örgütlerinin bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöneticileri olduğunu ifşa ettiklerini vurguladı, “Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt'te asker kıyafeti giymiş çocuklarla salondaki kalabalığı selamladı.
ATLI KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.
YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKARMIŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te Yeni Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları eşi Emine Erdoğan ile birlikte selamladı. Erdoğan, “Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt’teki o konuşmayla ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık. Bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim’in onayından geçmiş bir şiirdi. Ve bundan dolayı içeri girdik, ondan sonra çıktık. Partimizi kurduk. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Şimdi ben damadı olduğum Siirt’e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? undan sonra farklı olacak değil mi?” dedi.
Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, tablo hediye etti
SİİRTLİLERE TIP FAKÜLTESİ MÜJDESİ
Siirtlilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siirt Üniversitesi’ne 1,5- 2 yıl içerisinde -kararı çıktı- tıp fakültesini kuruyoruz. Yükseköğretim Kurumundan geçti. Artık Sağlık Bakanlığımızın Eğitim Araştırma Hastanesi üniversitemizin afiliye anlaşmalı bir fakültesi olacak. Artık sağa, sola gitmeye gerek kalmayacak. Yok PKK’mış, yok şuymuş, yok buymuş... Dik duracağız, dik. Ben artık Siirtli kardeşlerimin, inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceklerine inanıyorum” diye konuştu.
TERÖR YANLILARININ YERİ MECLİS DEĞİL
“Nasıl ülke sathında ana muhalefeti dikkate almadan çalıştıysak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de meydanı bölücü örgüte bırakmadan hedeflerimize yürüdük” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyen, Türkiye’nin kırmızı çizgilerine saygı gösteren herkese Meclisin kapısı sonuna kadar açıktır. Adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun hiç kimse kendini hukukun üstünde göremez. Hele hele milletin verdiği yetkiyi, bir avuç teröriste, üç beş çapulcuya asla peşkeş çekemez. Her kim Gazi Meclisin çatışı altında milletvekilliği yapmak yerine terör seviciliği, terör yandaşlığı yapıyorsa, karşısında bizatihi milletin kendisini bulur. Terörle, terörizmle ve şiddetle arasına mesafe koymayanın yeri kimse kusura bakmasın Parlamento değildir. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir.”
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4017’YE ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dik dur, eğilme, bu millet seninle” şeklindeki tezahüratlar üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı: “Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onun için beraber yürüyeceğiz. Bak Fırat Kalkanı Harekatı’nı gördük, değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük, değil mi? İşte salona girerken bakayım son durum nedir diye, bir alayım dedim. Aldım ki Afrin’le ilgili son durum, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak’ta ne oldu, Hakurk’ta, Zaho’da ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi. Yurt içinde, Gabar’da, Cudi’de, Tunceli’de, vesaire... Ne oldu? 154. Ne dedik? Nereye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz girin biz de orada olacağız.”
ERDOĞAN, O TÜRK’Ü TELEFONLA ARADI
Almanya'nın Stuttgart kentinde PKK yandaşlarınca düzenlenen gösteride, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı. Yoldan geçen Yusuf Ünsal, “ Reisi seviyoruz, ölümüne Reis!” diyerek terör yandaşlarına tepki gösterdi. PKK’lıları koruyan Alman polisi Ünsal’ı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Yere yatırılan Ünsal’a polisin sert müdahalesi tepki çekti. Konuyu medyadan öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kötü muameleye maruz kalan Yusuf Ünsal’ı telefonla arayıp olayla ilgili bilgi aldı. Ünsal da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
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