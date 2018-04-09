Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı size yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ile Van 6. il kongrelerine katıldı. Siirt İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi ve demokraside güçlendikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtti. Bu durumun ülkenin geleceğiyle ilgili kararlarda kendi iradelerini daha kararlı bir şekilde almanın önünü açtığını vurgulayan Erdoğan, “Onlar saldırdıkça Türkiye olarak, 81 milyon olarak daha da kenetleniyoruz. Geçmişte 3-5 milyar dolardık spekülasyonla Türk ekonomisini hedef alanlar bugün 10-20 katını ortaya sürüyorlar ama istediklerini alamıyorlar. Kuduruyorlar ve olmadık yerlerden saldırıyorlar” dedi.

KATLİAMI GÖRMÜYORLAR

Erdoğan şunları söyledi: Bizi destekleyeceklerine terör örgütlerinin ağzı ve talepleriyle karşımıza dikiliyorlar. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden, insan haklarından dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yürümekten geri durmuyorlar. Teröristleri saraylarda ağırlıyorlar. Önce mademki terör örgütlerine karşısın, bizim yanımızda olacaksın. Her gün ülkemizi hedef alan terör örgütleri konusunda tek bir samimi söz söylemeyen Batılılar Türkiye’nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için 40 takla atıyorlar.” Afrin’de bulunan tünellerin içinden kamyon geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki bunun çimentosu nerden? Hemen bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda, Lafarge’ın çimento tesisleri var, ordan alıyorlar ve oradan mikserlerle gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar ve bunlara inşallah bu hesabı yine onlar soracak. Kendi topraklarında mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye’nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine bile tahammül edemiyorlar” dedi.

CEHENNEME KADAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “İşte bak Doğu Guta’da... Ah ah, yavruları, yavrucukları yine bugün şehit ettiler ve Suriye’deki rejimi hala savunanlar var. Biz işte bu iki yüzlülüğe, bu riyakarlığa, bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı! Doğu Guta’da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size ‘Bunlar adil davranıyor’ diyeceğiz. Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere ‘yazıklar olsun’ diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına zerk ediyorlar ama farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadalemizi, kendi belirlediğimiz strateji doğrultasında sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise ‘cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz.”

AH YALAN MAKİNESİ AH

Erdoğan, Siirt’in uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için 4 içme suyu tesisini hizmete aldıklarını belirterek, “Geçtiğimiz 15 yılda -burası da önemli, Bay Kemal bunu da bilmiyor- bütçede konuşuyor, ‘Çiftçiler ağlıyor, bir kuruş destek almıyorlar’ diyor. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize toplamda 436 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ah, yalan makinesi ah” ifadelerini kullandı. “Afganistan’da 100 hafızlık talebesi katledilirken seslerini çıkarmayanların, Türkiye’nin imha ettiği teröristlere ağıtlar düzdüklerini” aktaran Erdoğan, İsrail’in inkar dahi etme gereği duymadan, taammüden katlettiği silahsız Filistinlilerin feryadına kulaklarını tıkayanların, terör örgütünün destekçilerine kapılarını sonuna kadar açtıklarını vurguladı.

OYUNU BOZDUK İFŞA ETTİK

Van'da ise Reyhanlı’daki askeri birlik ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses’in “Yaylalar” türküsünü söylediğini anımsatan Erdoğan, “Tatlıses sağ olsun coştu ama ‘Yaylalar’ biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o ‘Yaylalar’da bırakmadı, ’Afrin’i, Münbiç’i dolaş da gel’ dedi. Önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık mı? Attık. Buradaki mazlumların ahını dindirine kadar devam” diye konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelesinin tek amacının istiklal ve istikbalini güvence altına almak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Hala Türkiye’yi eleş- tirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta’da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan, çeyrek asırdır “terörle mücadele” bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, aslında terör örgütlerinin bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöneticileri olduğunu ifşa ettiklerini vurguladı, “Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt'te asker kıyafeti giymiş çocuklarla salondaki kalabalığı selamladı.

ATLI KARŞILAMA