Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Kılıçdaroğlu SİHA'ların yaptığı iş bu vatana ihanet eden teröristleri yok etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandal "SİHA" iftiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu: Ana muhalefet partisi ünvanını taşıyan bir partinin milletvekili maalesef teröristlerle aynı safta olmak üzere can atıyor. Bu partinin genel başkanı devlet ve milletinin yanında yer alarak bu milletvekilinden hesap sormak yerine benzer tavırlara girmekten çekinmiyor. Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan SİHA iddiaları bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes takdir ederken birilerinin suyu bulandırmaya çalışması ibretlik bir hadisedir. Türkiye sınır ötesindeki operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmememesine karşı hassastır.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE HUSUMET BESLEYENLERE MİLLETİMİZ DERSİNİ VERECEK

SİHA ile sivillerin hedef alındığı gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşıyacak güçte bir iddiayı dile getirmenin siyasetle, insan haklarıyla alakası yoktur. Kendi milletinin terörle mücadelisini husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir. Ana muhalefetin başındaki zat, "artık kavgaysa kavga" diyor. Sizin hayatınız bu milletle, bu milletin kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta dışarıda şikayet ederek zaten yapıyorsun.

KILIÇDAROĞLU ÖĞRENMEMİŞ AMA BİZ ÇOK İYİ ÖĞRENECEĞİZ

Rabia işaretini hala bilmeyen, öğrenmeyenler var. Herkesin kendine has bir işareti var. Bizim partimizin işareti, sembolü Rabia. Bunun tercümesi belli: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu öğrenmemiş, varsın öğrenmesin. Önce biz çok iyi öğreneceğiz ve milletimize anlatacağız. Türkiye Kürt, Kürt, Laz, Boşnak, Arap, Çerkeziyle 80 milyon tek millettir. Bayrağımıza eş paçavraları asla kabul etmedik, etmeyeceğiz.

SİHA'LARIN YAPTIKLARI İŞ TERÖRİSTLERİ YOK ETMEKTİR

Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan SİHA ile ilgili iddialar çarpıklığın örneğidir. Sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyeti herkes takdir ederken birilerinin suyu bulandırmaya çalışması ibretliktir. Terör örgütünün uluslararası bir alana taşımak isteyeceği bir iddiayı siyasete taşımanın bir anlamı yok. Ey Kılıçdaroğlu ve yanındaki kendini bilmezler. SİHA'ların yaptıkları iş buradaki teröristleri yok etmektir. Bunu böyle bilin. Biz sizi biliyoruz, siz gökkuşağı gibisiniz. Renkten renge giriyorsunuz. Bir gün başka bir gün başka bu siyasetçiye yakışan bir görünüş değildir. Onun için 9 seçimde 9 mağlubiyet aldınız, almaya devam edeceksiniz. Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz.

SEN KİMSİN YA, NEYİ BİTİRECEKSİN?

Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz, bunu böyle bileceksin. Yani benim Mehmetçiğim kim? Bunlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristler. 'Onları yok etmek bizim görevimiz değil' öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın, 'Dört yılda ben terörü bitiririm' diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin?