Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti.
- DHA
Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaretinden sonra saat 12.15 sıralarında Eyüp Sultan'a geldi. Erdoğan, burada kendisini bekleyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Erdoğan'ı karşılayanlar "Başkanım" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.
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