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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına Adana semalarında F-16 savaş uçakları eşlik etti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mersin'den Antalya'ya geçerken havada F-16 pilotları selamladı.

 
 

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