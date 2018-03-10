Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına Adana semalarında F-16 savaş uçakları eşlik etti
- AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mersin'den Antalya'ya geçerken havada F-16 pilotları selamladı.
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