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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkan coğrafyasından söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız." dedi.

FETÖ'nün Türkiye ve Makedonya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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