Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’yü elbirliğiyle tasfiye edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek “Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. Elbirliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz” dedi.

TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen karşılama töreninde Erdoğan ve Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.Erdoğan ve Nazarbayev’in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi. İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından başbaşa görüşmeye geçildi. Görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan, “Aksakalımız” diye hitap ettiği Nazarbayev’e bölgesel sorunlar noktasında gösterdiği gayretler için teşekkür etti. Erdoğan Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri ilan edilmesi konusunda yürütülen Astana Görüşmeleri’nin ayın 14’ün devam edeceğini belirterek “Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana’da noktalanır. Cenevre süreci de böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır” dedi. Erdoğan ve Nazarbayev, başbaşa görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz’da girişimine kalkışan FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Erdoğan şunları söyledi:

DOSTLAR İÇİN

“Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. Elbirliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki işbirliğimizi daha da artıracağız.” Görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, “Diplomatik ilişkilerimizin 25. yılında adeta zirve yapan bu dayanışmamızı çok daha ilerilere taşımanın arzu ve gayreti içerisinde olacağız. Genel olarak benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle gördüm” diye konuştu.