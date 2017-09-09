Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’yü elbirliğiyle tasfiye edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’ye karşı mücadelenin sadece Türkiye için değil, dost ve kardeşlerin güvenliği için de yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan “Elbirliği içinde bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek “Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. Elbirliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz” dedi.
TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen karşılama töreninde Erdoğan ve Nazarbayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.Erdoğan ve Nazarbayev’in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları dinlendi. İki Cumhurbaşkanının tören kıtasını denetlemelerinin ardından başbaşa görüşmeye geçildi. Görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan, “Aksakalımız” diye hitap ettiği Nazarbayev’e bölgesel sorunlar noktasında gösterdiği gayretler için teşekkür etti. Erdoğan Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri ilan edilmesi konusunda yürütülen Astana Görüşmeleri’nin ayın 14’ün devam edeceğini belirterek “Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana’da noktalanır. Cenevre süreci de böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır” dedi. Erdoğan ve Nazarbayev, başbaşa görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz’da girişimine kalkışan FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Erdoğan şunları söyledi:
DOSTLAR İÇİN
“Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. Elbirliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki işbirliğimizi daha da artıracağız.” Görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, “Diplomatik ilişkilerimizin 25. yılında adeta zirve yapan bu dayanışmamızı çok daha ilerilere taşımanın arzu ve gayreti içerisinde olacağız. Genel olarak benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle gördüm” diye konuştu.
MHP’Lİ İSİMLER DE HEYETTE
Erdoğan’a Astana gezisinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu eşlik ediyor.
Kazak yetimlere Emine Hanım şefkati
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Astana’da Çocuk Evi ve Yetimhanesi’ni ziyaret ederek, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi. Arakan’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Türkiye’nin yardımlarını ulaştırmak üzere Bangladeş’e giden Emine Erdoğan, Arakanlı sığınmacıların barındıkları Kutupalong Kampı’nı ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyaretine refakat etmek üzere Astana’ya geçti. Emine Erdoğan, yetimhane ziyaretinde TİKA’nın koordinasyonu ile okul eşyalarını içeren yardımlarını ilgililere teslim etti. Yetimhane yetkilileri, Türkiye’nin desteğinden ve Emine Erdoğan’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, teşekkür etti.
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