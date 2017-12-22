Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Muhammed'in Türk vatandaşı olmak istediğini açıkladı

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye’ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi dün Ankara’da üst düzeyde ağırlandı.

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından kabul edilen Muhammed’in son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Erdoğan, Filistinli aileyle bir süre sohbet etti.

Vatandaşlık istiyor

Bu sohbetle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Muhammed et-Tavil'in vatandaşlık istediğini söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

29 yaşında down sendromlu Muhammed dün buradaydı. Bakanlarımızı ziyaret ettiler. Muhammed bir başka. Nerede bir İsrail askeri saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Oraya gidiyor ama kurşun falan isabet etmiyor. Geldi, içeri girereken zaten tekbir getirdi. Bir tarafta iman, öbür tarafta imansız paslı yürek var. Muhammed bizim misafirimiz, ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Burayı çok serviyor, Türkleri çok seviyor. Vatandaşlık istiyor.