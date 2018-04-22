Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı 'yüksek frekanslı' görüşmeyi ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde sert açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, 'frekansı yüksek' olarak belirttiği bu konuşmanın detaylarını ilk kez açıkladı.



NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Afrin ile ilgili bir sorunun üzerine Fransız Mevkidaşı ile arasında geçen bir diyaloğu da anlattı.



Fransız Lider Macron'un, kendisinden 'Türkiye-Rusya-İran Zirvesi'ne katılabilmek için aracı olmasını istediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı katılmak istedi, bunu bana söyledi. Ben de kendisine gelmek istiyorsanız hemen İran ile görüşmemi yapayım aynı zamanda sayın Putin ile görüşmemi yapayım sizleri zirveye davet ederiz." dediğini aktardı.



"Sizinle pazarlık edecek bir konumuz yok"



Daha sonra gerek Ruhani gerekse Putin ile yaptığı görüşmede 'Kendileri bizim için olumsuzluk söz konusu değil memnun oluruz' dediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ben kendisine düşünceleri ilettim. Hatta bunu 3 artı 1 şeklinde de yapabiliriz dedik. Fakat daha sonra Afrin’deki bu gelişmelerden bize, 'Afrin'den çekilirseniz gelebilirim' dedi. Ben sizden böyle bir talepte bulunmadım ki siz benden talepte bulundunuz. Ben de nezaketle sayın Putin'e ve Ruhani'ye ilettim. Şimdi siz benimle pazarlık ediyorsunuz. Afrin konusunda bir daha lütfen bizimle pazarlığa girmeyin burada sizinle pazarlık edilecek bir konumuz yoktur. Biz de görüşmelerimizi Ankara’da üçlü olarak yaptık."



"Bunlar geçmişte kaldı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, batılı ülkelerin geçmişte hep böyle alıştıklarına dikkati çekerek, "Biz büyüğüz... Sen büyüksek Türkiye senden küçük mü? Türkiye masada kalıcıdır ve belirleyicidir. Sen kalkacaksın Elysee'de teröristleri misafir edeceksin ondan sonra bizden el bebek gül bebek temenni mi bekleyeceksin?" ifadelerini kullandı.