Cumhurbaşkanı Erdoğan, GATA'da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GATA'da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 22.00 sularında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın, tedavisi süren Baykal’a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Prof. Ataman Baykal’ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
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