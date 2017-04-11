Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse bir referandum da idam cezası için yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

URFALILAR BİRİLERİNİN GELİP KURTARILMAYI BEKLEMEDİLER

Urfa bizi sever, biz de Urfa'yı severiz. Bugün Urfa'nın kurtuluşunun 97. yıldönümü. Önce İngilizler ardından Fransızlar bu toprakları işgal ettiğinde Urfalılar, birilerinin gelip kendilerini kurtarmasını beklemediler. Kendi aralarında örgütlendiler. 12'ler adıyla bir heyet kurup mücadeleyi başlattılar. En güçlü silahları kendi deyimleriyle iman dolu yürekleriydi. İman dolu yüreğin karşısında hangi güç, hangi silah durabilir ki?

URFA 16 NİSAN BİR BAŞKA DESTAN YAZACAK BUNA İNANIYORUM

Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı mücadele TBMM tarafından kendisine "şanlı" ünvanı verilerek takdir edilmiştir. Urfa'nın kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutluyorum. Şu ihtişama, şu katılıma, şu aşka, şu sevdaya bak. İnanıyorum Pazar akşamı Şanlıurfa bir başka destan yazacak buna inanıyorum.

URFA BU TOPRAKLARDA TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN VERMEZ DEĞİL Mİ?

Urfalı topraklarını işgalden kurtardı. Urfa'nın, Urfalının mücadelesi bitmedi. Son iki yıldır terörle mücadelede asker ve polis olarak 15 şehit verdi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi İstanbul'da 4 Urfalı kardeşimiz darbeci hainler tarafından şehit edildi. Urfa namusu bildiği bağımsızlığı ve onuru için mücadele etmeye, şehit ve gazi vermeye devam ediyor. Ne mutlu size. Rabbim sizden razı olsun. Bu mubarek toprakları İngiliz, Fransız'a bırakmayan Urfalı terör örgütüne de terk etmez değil mi? FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG'nin cirit atmasına izin vermez değil mi?

BUNCA ZAMANDIR URFA'YA GELİRİM! BUGÜN URFA BAŞKA DEĞİL BAMBAŞKA

Bugün sevda günü, aşk günü. Urfa terör örgütlerini kullanarak yeniden topraklarına namusuna göz dikenlere dersini veriyor mu? İşte tüm bunlar için Urfa 16 Nisan'da evet demeye hazır mı? Urfa 16 Nisan'da sandıkları evetle patlatarak dostlarına güven, hasımlarına korku salmaya hazır mı? Şanlıurfa 16 Nisan'da geleceğine sahip çıkmaya hazır mı? Bunca zamandır Urfa'ya gelip giderim ama bugün Şanlıurfa başka değil; bambaşka...

KILIÇDAROĞLU DESTEKLEMEZSE NE OLUR? REFERANDUMA GİDERİZ

16 Nisan'dan sonra Parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, sayın Yıldırım aynı. Kılıçdaroğlu da eğer yanlış duymadıysam ben de desteklerim dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Söyleyin, bir referandumda onun için yaparız. Nasıl? Demokraside bu işin sahibi kim? Millet, millet. Onun için de millete gideriz.

BU ÜLKEYİ TATLISIYLA ACISIYLA HER ŞEYİYLE SEVİYORUZ

Efendim Corç, Hans, Helga ne derse desin benim için önemli olan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma ne der o önemli. Biz bu memleketi 81 vilayetiyle 80 milyon insanıyla seviyoruz. Urfa sevinçlerini, üzüntülerini türkülerle ifade etme konusunda ülkemizin en önemli şehridir. Ben bu dalın ağacıyam, hem tatlıyam hem acıyam, ben mevlanın muhtacıyam... Biz bu ülkeyi tatlısıyla, acısıyla her şeyiyle seviyoruz. Türk, Kürt, Laz, Arap, Alevi, Sünni hangi kökenden olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Biz milletimizin her bir ferdini seviyoruz. Kebaba köz istersin, güzelsin naz istersin, bir canım var vereyim bilmem ki ne istersin...

URFA YANIBAŞINDAKİ KARDEŞLERİNİ SAHİPSİZ BIRAKMAZ

97 yıl önce 12'lerin başlatıp kazandığı zafere biz 15 Temmuz'da tüm milletimizle birlikte ulaştık. Urfa sabır timsali olan Hz. Eyüp peygamberin değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hz. İbrahim aleyhisselatü vesselamın da şehridir. Hz. İbrahim, tek millet diyoruz ya, oradan gelir. Rabbimize sığınarak ateşe atılma pahasına ezanımızdan, bayrağımızdan, ecdadın emanetlerinden vazgeçmeyiz. Urfa hemen yanıbaşındaki kardeşleri sahipsiz bırakmaz. Onlara arkasını dönmez.

BU BİN YILLIK MÜCADELEMİZDE ÖDEDİĞİMİZ SON BEDELDİR

Bu ülkenin her karış toprağında kanımız, alın terimiz var. Sınırımız ötesindeki kardeşlerimizin can güvenliği için kendimizinki ne kadar önemli ise onlar da önemli. Bizim oralarda dökülmüş kanımız, akıtılmış alın terimiz var. Cerablus, Rai harekatında 67 şehit verdik. Vatanlarını kurtarmak için mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarının 500'ün üzerinde şehidi var. Bu bin yıldır omuz omuza verdiğimiz mücadelede ödediğimiz son bedeldir.

ŞEHİR HASTANEMİZ 2019 YILININ SONUNDA BİTİRİLİYOR

İnşallah yakında yaşasın Tel Abyad, Rakka, Resulayn, Hasekeli kardeşlerimiz teslim olmadı diye birlikte söyleyeceğiz. Şanlıurfa yanıbaşında oynanan oyunları bozmaya hazır mı? İstikbalimize ve istiklalimize sahip çıkarken bir yandan da kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemize son 14 yıldır kazandırdıklarımızın en yakın şahidi Şanlıurfa'dır, sizsiniz. Sadece Urfa'ya yaptığımız yatırımların toplam bedeli 34 katrilyon liradır. 14 bine yakın derslik, 71 adet sağlık tesisi, 13 bin 500 konut. Şehir hastanemizin inşasında bazı sıkıntılar oldu. İnşallah 2019 sonunda şehir hastanemizi bitiriyoruz.

İKİ İLÇEMİZE DOĞALGAZ, HIZLI TREN VE GAP BİTECEK

Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde önümüzdeki yıl doğalgaz verilmeye başlanıyor. Hızlı Tren'le ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ardından inşaatına başlıyoruz. Şanlıurfa deyince GAP'ı konuşmamak mümkün mü? Türkiye'nin en iddialı kalkınma projesi olan Güney Anadolu Projesi'ni hızlandırdık. 1 milyon 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Ah Surç ah! Dünyanın sayılı tünellerinden biriyle asırlık hayali olan suya kavuştu mu? Kim yaptı bunu? Kimse uğramazdı buralara. Biz size aşığımız. Abu hayat bu abu hayat. Bu topraklar kupkuruydu, çatlaktı. Şimdi suyu buldu canlandı elhamdülillah. Sadece bu projeyle 950 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağlıyoruz. 2019 yılına kadar GAP'ı tüm unsurlarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.