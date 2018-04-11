Cumhurbaşkanı Erdoğan: Guta’da katliam yapanlar bedelini ağır ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta’daki kimyasal katliama sert çıktı: Lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Doğu Guta’daki kimyasal katliama sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan’ın çok önemli açıklamaları…
- LANETLİYORUM: (Kimyasal saldırı) Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Putin ile bir telefon görüşmem oldu. Görüşmeler devam edecek.
- YANIT VERECEĞİZ: (Kılıçdaroğlu) Bu zat, geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. Onun ahlaka ve en önemlisi insanlığa sığmayacak ifadelerini elbette burada tekrarlamayacağız. Külliyemizi ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyoruz.
- DEVRİ KAPANACAK: Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin (CHP) ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır. Dünyada ırkçı siyasetin yükselişe geçip de huzurun ve refahın arttığı bir ülke örneği yoktur.
- MESELE İNANMAK: Almanya’da 20 polisin üzerine çöreklendiği Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile görüştüm. Başkanım siz zaten yanımızdasınız, endişe etmeyin. Sonunda biz kazanacağız. Mesele inanmak, inanıyorsanız üstünsünüz.
- BIKTIK: Avrupa’nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.
- PABUÇ BIRAKMAYIZ: Avrupa’da ülkemize yönelik her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye’nin lehine en küçük bir faaliyete kalkışırsanız salon tahsislerinin iptalinden, sınır dışı tehditlerine kadar ulaşan acayip bir yaptırımlar listesiyle karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere Allah’ın izniyle pabuç bırakmaz.
- TERÖR O ELİ ISIRIR: Avrupa ülkeleri kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyor. Bugün Türkiye’nin başına musallat olduğu için el üstünde tuttukları terör örgütleri eninde sonunda namlularını onlara çevirecekler, bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini besleyen eli gün gelir, mutlaka ısırır.
- GURBETÇİLERE ÇAĞRI: Bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. Siyasette de mutlaka etkin olun. PKK’lılara, DHKP-C’lilere bırakmayın oranın siyasetini, siz etkin olun. Girin o alanlara. Bizzat siyasi partilerde ve siyaset mekanizmalarında görev alın.
- GÜNAYDIN: (Sanatçılarla sınır ziyareti) Kılıçdaroğlu, şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim. Şunu bir defa bilmen lazım; bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz, Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle yürüyoruz. ‘Afrin’de ne işiniz var? Afrin’in merkezine kadar sakın girmeyin ha’ diyen kimdi? Siz değil miydiniz?
- 4071 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ: İşte biz, size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı’nı yaptık. Biz, Bay Kemal’e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu’nu yaptık. Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin.
KÜLLİYE’DE NEFES KESEN GÖSTERİ
Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polisleri Külliye’de kabul etti. Sonra polisler gösteri gerçekleştirdi. Külliye’nin önündeki gösteride özel harekat polisleri ile yıldız, araçlar ile hilal oluşturuldu. Bir grup özel harekatçı ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın önüne Türk bayraklarıyla helikopterden halatla iniş gerçekleştirdi.
BİZ AFRİN’İ KİME VERECEĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ
- GENELDE KALIN: (Grup konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırması) Özel. Özele girmeyin, genelde kalın.
- ARARSA GÖRÜŞÜRÜZ: (Trump’la görüşecek misiniz?) Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım.
- YANLIŞ YAKLAŞIM: (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Afrin’in Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz) Bu çok yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin’i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye’de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye’ye teslimi konuşulsun. ‘Oraları rejim verdi’ ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin’i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclis’e gelişi sırasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.
GABON’DAN 3 FETÖ’CÜ ALDIK
- MİT KOVALIYOR: Göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’u dün ağırladım. Ceenbekov ile başta FETÖ ile mücadele olmak üzere iki ülkenin güvenliği, huzuru ve ilişkilerinin geleceği açısından kritik meseleleri ele aldık. İnşallah Kırgız makamlarıyla el ele verip FETÖ’yü bu ülkede de tasfiye edeceğiz. En son Gabon 3 tane önemli FETÖ’cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova’dan 6’sını aldık. Şimdi Gabon’dan 3’ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak?
KARNI ALINAN ÖSO KOMUTANI CEPHEDE
- O KOMUTANI ÖVDÜ: (Erdoğan’ın övdüğü ÖSO Komutanı Yasir Abdurrahim 4 kez yaralandı) Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin kendi vatanları için savaşmadığını iddia ediyor. Cerablus’ta, Dabık’ta, El Bab’da, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza mücadele eden ve şehit edilen binin üzerindeki ÖSO mensubunu yok sayıyor. Afrin’deki ÖSO’nun komuta kademesi beni ziyarete geldi. Enteresandır ki rütbesi albay olan komutanlardan bir tanesi için ‘bu komutan cephedeki en fedakarlardan bir tanesi’ denildi. ‘Hayırdır’ diye sorduğumda ise ‘karnını aldılar’ dediler. Açtılar ki tamamıyla karın bölümü operasyon geçirmiş. Sadece o değil, omzundan, kalçadan her taraftan mermiler almış. Fakat durmamış ve daha sonra tekrar cepheye gitmiş ve hala cephede. Bakıyorum bunların kolunda Türk bayrağı kokartı var, öbür tarafında da Suriye bayrağı var. Ey Kemal; sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? Suriyeliler için harcanan 31 milyar dolara göz dikecek kadar aç gözlü olduğunu da göstermiştir.
KİMYASAL HADIM UYGULANACAK
- ÇOCUK İSTİSMARI: Masumiyetin simgesi olan çocukların istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bu kapsamda Acil Eylem Planı’nı hazırladık. Milletin vicdanını yaralayan çocuk istismarına ilişkin kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığına sunuldu. Cezalar artırıldı. Bu suçu işleyenler için kimyasal kastrasyon tedbiri de uygulanabilecek.
Lafta ‘dostuz’ diyorlar yalan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesini, “dostuz” diyen çok az ülkenin desteklediğine dikkat çekti, “Önemli bir bölümü terör örgütlerinin yanında yer aldı. Sınır ötesi operasyonları ödediğimiz bedellere rağmen sürdüreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini kabul etti, önemli açıklamalarda bulundu.
- PETROL ZENGİNİ MÜSLÜMAN ÜLKELERE ÇAĞRI: Dünyadaki pek çok sorunun, krizin, çatışmanın kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum; Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Bu yapılıyor mu? Hayır. Sadece çıkan petrolün bunlar zekatını verseler o fakir fukara, garip gureba ülkeler ihya olur.”
- FAKİRLER İHYA OLUR: Batı’nın ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak, insanları birbirine kırdırmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar, şu anda dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar, fazla yere gitmeye gerek yok sadece şu Ortadoğu’da harcanan paralar. Bütün bunlara baktığımız zaman Irak’ta neler yaptılar, şu anda Suriye’de, Filistin’de yapılanlar, Libya’da, bütün buralarda yapılan sadece savaş için harcamalar dünyadaki o garip, fakir halkları ihya eder.
- SÜRDÜRECEĞİZ: Sadece şurada Suriye’de terör örgütlerine Amerika’nın gönderdiği yardım 5 bin tır silah ve mühimmat, 2 bin kargo uçağıyla buralara gelen yine aynı şekilde silah ve mühimmat. Artık siz bunların ne tür bir büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin. Suriyeli kardeşlerimize kendi yurtlarında güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sağlamak için yaptığımız sınır ötesi operasyonları ödediğimiz bedellere rağmen sürdürmekte kararlıyız.
- DESTEK GÖRMEDİK: Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede, maalesef pek az dost bulabildik. Hatta demokrasiden ve özgürlüklerden dem vuran ülkelerin önemli bir bölümünün çıkarları öyle gerektirdiği için terör örgütlerinin yanında yer aldığını gördük. Lafa geldiği zaman ‘dostuz’ diyorlar, yalan.
TEK BİR SİVİL ZARAR GÖRMEDİ
Acı olan aleni fotoğrafa rağmen terör örgütlerini destekleyen ülkelerin seslerinin daha çok çıkması hatta Türkiye’yi eleştirmeleridir. Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerin kılına dahi zarar vermemişken rejim ve güya DEAŞ’la mücadele eden güçler neredeyse bir misyon veya bu misyonun ötesinde yüklendiği görevle 1 milyon sivili katletmiştir. Buna rağmen ülkemizin siviller bahane edilerek sürekli eleştirilmesini acı acı gülümseyerek takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Suriye’de, taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye’nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.
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