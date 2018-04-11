Cumhurbaşkanı Erdoğan: Guta’da katliam yapanlar bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Doğu Guta’daki kimyasal katliama sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan’ın çok önemli açıklamaları…

- LANETLİYORUM: (Kimyasal saldırı) Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Putin ile bir telefon görüşmem oldu. Görüşmeler devam edecek.

- YANIT VERECEĞİZ: (Kılıçdaroğlu) Bu zat, geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. Onun ahlaka ve en önemlisi insanlığa sığmayacak ifadelerini elbette burada tekrarlamayacağız. Külliyemizi ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle birlikte bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyoruz.

- DEVRİ KAPANACAK: Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin (CHP) ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacaktır. Dünyada ırkçı siyasetin yükselişe geçip de huzurun ve refahın arttığı bir ülke örneği yoktur.

- MESELE İNANMAK: Almanya’da 20 polisin üzerine çöreklendiği Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile görüştüm. Başkanım siz zaten yanımızdasınız, endişe etmeyin. Sonunda biz kazanacağız. Mesele inanmak, inanıyorsanız üstünsünüz.

- BIKTIK: Avrupa’nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık.

- PABUÇ BIRAKMAYIZ: Avrupa’da ülkemize yönelik her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye’nin lehine en küçük bir faaliyete kalkışırsanız salon tahsislerinin iptalinden, sınır dışı tehditlerine kadar ulaşan acayip bir yaptırımlar listesiyle karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere Allah’ın izniyle pabuç bırakmaz.

- TERÖR O ELİ ISIRIR: Avrupa ülkeleri kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyor. Bugün Türkiye’nin başına musallat olduğu için el üstünde tuttukları terör örgütleri eninde sonunda namlularını onlara çevirecekler, bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini besleyen eli gün gelir, mutlaka ısırır.

- GURBETÇİLERE ÇAĞRI: Bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlık hakkından mutlaka faydalanın. Siyasette de mutlaka etkin olun. PKK’lılara, DHKP-C’lilere bırakmayın oranın siyasetini, siz etkin olun. Girin o alanlara. Bizzat siyasi partilerde ve siyaset mekanizmalarında görev alın.

- GÜNAYDIN: (Sanatçılarla sınır ziyareti) Kılıçdaroğlu, şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim. Şunu bir defa bilmen lazım; bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz, Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle yürüyoruz. ‘Afrin’de ne işiniz var? Afrin’in merkezine kadar sakın girmeyin ha’ diyen kimdi? Siz değil miydiniz?

- 4071 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ: İşte biz, size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı’nı yaptık. Biz, Bay Kemal’e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu’nu yaptık. Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin.